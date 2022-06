Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser effusioni hot in Sardegna/ “Figlio? Ci stiamo…”

Cecilia Rodriguez pronta a mettere su famiglia? Gli indizi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più affiatati che mai. I due sono stati paparazzati a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Nei giorni scorsi hanno trascorso le vacanze al Forte Village, regalando ai propri follower di Instagram cartoline da sogno e video divertenti. Tra teneri abbracci ed effusioni in mare, Cecilia e Ignazio si concedono allo sguardo dei paparazzi che non perdono occasione di immortalare le vacanze della coppia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi un po’ di riposo dopo aver traslocato nella nuova casa milanese a City Life. Ora che i due hanno creato il loro nido d’amore in molti sperano che possa arrivare presto un figlio.

Cecilia Rodriguez sembra pronta a diventare mamma tanto che qualche mese fa aveva rivelato: “Sono prontissima a mettere su famiglia con Ignazio. Ho aspettato un pochino per lui ma io un figlio lo avrei fatto anche subito. Certo, ho la testa sulle spalle, se devo fare le cose meglio farle bene. Un bambino arriverà al momento giusto”. I due si sono conosciuti nel 2017 all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più lasciati. Ignazio Moser non era apparso contrario all’idea di avere un figlio tanto che in alcune occasioni aveva ammesso di starci lavorando. Per quanto riguarda il matrimonio invece Cecilia ha messo le mani avanti: “Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei volentieri ma ora i tempi sono cambiati. Stiamo bene così”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati vittime di furto. A raccontare cosa è successo ci ha pensato Ignazio che sui social ha mostrato come i malviventi avessero sfondato il vetro della sua automobile rubando una parte del volante: “I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così”. Poi ha aggiunto: “Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca…o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose”.

Non è la prima volta che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vengono presi di mira dai ladri. Prima gli hanno rubato in casa, poi hanno fatto sparire lo scooter e poi ancora hanno puntato la loro vettura. Cecilia Rodriguez è appara furiosa e su Instagram ha detto: “Non sto a rompermi i co….ni. Ma dove ca…o viviamo comunque?”.











