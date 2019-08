Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Foto, voglia di un figlio? “Per la prima volta…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati. E’ un’estate serena quella che la sorella di Belen e l’ex ciclista stanno trascorrendo in quel di Ibiza dove la passione continua a travogerli come testimoniano gli ultimi scatti pubblicati su Instagram. Nella splendida cornice dell’isola spagnola, Cecilia e Ignazio si baciano con passione sotto lo sguardo di Aspirina, il cagnolino di Cecilia che non perde di vista la sua padroncina e il fidanzato. “Per la prima volta (a grande richiesta) anche Aspi fa parte della cartolina che scattiamo in ogni nostro viaggio“, scrive Ignazio. Cecilia, invece, pubblica una serie di foto con lo stesso sfondo e, nella didascalia, scrive: “Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore”, aggiungengo gli hashtag #mivida e, soprattutto, “mifamilia”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, voglia di un figlio? Prove con Aspirina

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non conosce crisi. La coppia è felice e innamorata e presto potrebbe anche decidere di allargare la famiglia. Più che il matrimonio, infatti, la sorella di Belen sogna di diventare mamma: “Io e Ignazio conviviamo già, non sento questo bisogno di andare a nozze anche se mi piacerebbe moltissimo. Potrebbe quindi arrivare prima un figlio ma non metto fretta, né a me, né a lui. Il mio fidanzato ha 27 anni, come non piace a me bruciare le tappe non vorrei che le bruciasse lui“, ha dichiarato a Vanity Fair. Vicina a compiere 30 anni, dunque, Cecilia aspetterà ancora prima di diventare mamma? Nel frattempo, lei e Ignazio, fanno le prove con Aspirina.

