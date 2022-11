Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il matrimonio/ Data, location e testimoni

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i preparativi delle nozze

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano! A inizio novembre l’ex ciclista ha fatto la proposta di matrimonio alla sorella di Belen Rodriguez in un romantico chalet di montagna in Trentino. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017, durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca Cecilia era legata a Francesco Monte, che lasciò in diretta per poter amare senza problemi Ignazio. Dopo cinque anni insieme, tra alti e bassi, i due sono pronti a fare il grande passo. Stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale DiPiù Tv il matrimonio tra Cecilia e Ignazio verrà celebrato nel 2023. Al momento non è stata rivelata alcuna data, ma secondo alcuni amici della coppia la Rodriguez vorrebbe convolare a nozze in estate. Sembra, secondo quanto riporta la rivista, che Chechu voglia sposarsi vicino a Trento, dove si trova l’azienda vinicola della famiglia Moser.

Cecilia Rodriguez é incinta di Ignazio Moser?/ Il pancino sospetto é virale

Cecilia Rodriguez: ha già scelto i testimoni?

Anche se la data del matrimonio è ancora top secret, sembra che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si siano già messi al lavoro con i preparativi. Secondo DiPiù Tv, la bella argentina avrebbe già scelto i suoi testimoni di nozze: la sorella Belen e il cognato Stefano De Martino. Del resto Belen si era già candidata per il ruolo su Instagram, quando Cecilia e Ignazio avevano annunciato il fidanzamento ufficiale. Sicuramente durante la cerimonia verranno coinvolti Santiago e Luna Marì, i figli di Belen, ma anche Ignazio ha dei nipoti, figli dei suoi fratelli maggiori. Dopo le nozze, non è escluso, che i novelli sposi penseranno ad allargare la famiglia: la coppia sogna da tempo di avere un bambino. “Diciamo che intanto abbiamo creato un posto poi vediamo anche di riempirlo”, aveva detto Ignazio Moser a Today, quando avevano comprato casa insieme a Milano.

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, suocero contrario? / La reazione che spiazzaIncidente per Cecilia Rodriguez e Moser: come stanno?/ "Protetti da un angelo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA