Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi?/ Lei in vacanza con la famiglia, lui…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più unite e collaudate del mondo dello spettacolo. La sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser stanno insieme da quasi tre anni. Era ottobre del 2017 quando i due s’incontrarono nella casa del Grande Fratello Vip e s’innamorarono cominciando a vivere la loro storia proprio sotto le luci delle telecamere. In questi anni, Cecilia e Ignazio si sono separati solo per motivi lavorativi, lanciandosi messaggi a distanza che testimoniavano la mancanza che i due provavano nello stare lontani. Nell’ultimo periodo, però, pare che qualcosa sia cambiato. Secondo le talpe del Vicolo delle News, tra Cecilia e Ignazio potrebbe esserci stato un litigio che li avrebbe portati a separarsi per qualche giorno, ma a cosa sarà stato dovuto il litigio?

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER IN CRISI PER LE AMICIZIE DI LUI?

Negli ultimi giorni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono visti. Lei, infatti, dopo aver trascorso qualche giorno sulla Costiera Amalfitana con la sorella Belen e il nipotino Santiago, ha raggiunto il fratello Jeremias, la fidanzata di quest’ultimo e i genitori con cui si sta rilassando. Ignazio, invece, dopo aver trovato un nuovo giro d’amicizie formato da Mara Venier, Christian Vieri, Marco Ferri e Flavio Briatore, come scrive il Vicolo, è prima tornato a Milano e poi ha raggiunto Trento dove è rimasto immortalandosi anche in palestra. Pare, secondo quanto scrivono le talpe del Vicolo, che le nuove amicizie di Ignazio abbiano scatenato un piccolo litigio con Cecilia. Sarà vero? In fans attendono fiduciosi sicuri che presto li rivedranno insieme ancora più uniti e innamorati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA