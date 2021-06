Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Matrimonio? Prima i figli”/ “Con la casa nuova..”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno superato brillantemente la prova dell’Isola dei Famosi 2021. Con il rientro di Ignazio dall’Honduras, la coppia ha ricominciato a seguire insieme i lavori di ristrutturazione della casa nuova che hanno acquistato insieme. “Ci siamo conosciuti grazie ad una convivenza al Gf vip e abbiamo proseguito anche quando siamo usciti. Prima eravamo in affitto, adesso abbiamo fatto il grande passo. Per la composizione e lo stile della casa decide tutto Cecilia. Io dico solo ok“, racconta Ignazio al settimanale Chi a cui hanno svelato i progetti di vita insieme. Felici e innamorati, Ignazio e Cecilia sognano un futuro insieme, ma il matrimonio, per ora, non è nei loro progetti. “Matrimonio? Non è nelle nostre priorità, è un bel momento che sancisce un’unione, ma prima vengono la casa, i figli e, poi, se vorremo ci sposeremo”, ha spiegato Moser.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la voglia di un figlio

Il sogno di Cecilia Rodriguez è quello di diventare mamma e, al settimanale Chi, racconta di sentire ancora di più questo desiderio essendo stata accanto a Belen sia quando era incinta di Santiago che adesso che aspetta Luna Mariè. “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto”, ha spiegato Cecilia al magazine diretto da Alfonso Signorini. Stare lontani per diverse settimane ha solidificato il rapporto tra Cecilia e Ignazio che, oggi, sono ancora più sicuri di volere un futuro insieme. anche la crisi vissuta la scorsa estate è servita a fare chiarezza nel loro cuore. “C’è stato un allontanamento, l’unico momento difficile, ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. E’ un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga. Sarebbe strano il contrario. Ma è durata meno di un mese, sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto”, ha aggiunto Moser.

