Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a un matrimonio/ Complici e innamoratissimi!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: complici ed innamoratissimi a un matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno trascorso una domenica in festa, in dolce compagnia. La coppia è stata invitata al matrimonio di una coppia di amici e, nella giornata di ieri, hanno mostrato ancora una volta la grandissima complicità che li unisce, e che li vede sempre più affiatati ed innamorati. Come documentato sui rispettivi profili Instagram, attraverso stories e post, i due hanno preso parte alla cerimonia e alla successiva festa, elegantissimi.

La sorella di Belén ha condiviso un carosello di fotografie e video che ritraggono alcuni frammenti della giornata, dal piatto riservatole al tavolo ad alcuni scatti in bianco e nero con le altre invitate, oltre alla suggestiva location all’aperto. Il figlio del campione di ciclismo, invece, ha condiviso un video che lo ritrae nel bel mezzo di un ballo sfrenato in compagnia della sua dolce metà. Una domenica in armonia e all’insegna dei festeggiamenti e della musica, ma anche un importante banco di prova per la coppia che presto potrebbe convolare a nozze.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mistero sulla data delle nozze

Quelle di ieri potrebbero essere state le prove generali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in vista del loro matrimonio, che al momento non ha ancora una data ufficiale. La coppia ne ha spesso parlato, dopo la romantica proposta in cui l’ex naufrago ha chiesto la mano alla sua amata, tuttavia al momento non vi sono certezze. Inizialmente era stata fatta l’ipotesi di ottobre, presto tramontata come raccontato da Cecilia ai followers: “Ci sono dei problemi, perché la mia zia che ben conoscete, la zia Lochita, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro“.

Su Instagram aveva rasserenato tutti, smentendo dunque le insistenti voci di crisi che spesso piombano su di loro, e aveva posticipato il matrimonio da ottobre a data da destinarsi: “Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi niente, più avanti, non vi preoccupate. Non siate così ansiosi“. In attesa dei fiori d’arancio, quello di ieri è stato per la coppia un ottimo banco di prova, per assaporare la magia e le grandi emozioni che presto anche loro vivranno.

