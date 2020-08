Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, perché si sono lasciati?/ “La gelosia di lei e…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, storia di un grande amore… finito? È questo che si chiedono i fan della coppia dopo le prime voci partite qualche settimana fa. Si è parlato di una lite e di una conseguente crisi poi superata, tanto da partire insieme per la Sardegna. Eppure gli aggiornamenti successivi sulla coppia hanno parlato di ennesima rottura, stavolta definitiva. Oggi a svelare nuovi dettagli su quanto accaduto è il settimanale Gente. Si parla di forte gelosia da parte di Cecilia nei confronti di Ignazio ma anche di progetti di vita che li allontanerebbero ancora di più. Il 14 luglio Cecilia faceva gli auguri di buon compleanno, con tanto di dichiarazione d’amore, al suo Moser, poi “Appena 15 giorni dopo, la prima litigata. Che però sembrava rientrata, con la partenza per le vacanze insieme. E poi di nuovo, il 10 agosto, le scenate di gelosia di lei in discoteca, il presunto tradimento di lui con Anna Safroncik (smentito da entrambi con forza), i malumori. Poi tutto precipita, la linea sinuosa della felicità si interrompe.” si legge sul noto settimanale.

Cecilia e Ignazio, le motivazioni della rottura

Il settimanale svela poi le motivazioni che starebbero alla base della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Un amore che ha dovuto fare i conti con il ritorno alla normalità, fuori dal magico idillio di due cuori e una capanna.” E non è tutto: “Cecilia, nonostante la sua bellezza straordinaria, ha sempre detto di sentirsi gelosa e di aver bisogno di conferme: “Succede quando non mi sento al centro delle sue attenzioni”, aveva dichiarato. Arrivata a 30 anni forse ha temuto che qualcuno le soffiasse l’uomo della vita prima di poter realizzare il suo sogno.” E ancora: “dall’altra ci sono i progetti che il padre di Ignazio, Francesco Moser, immagina per lui: riaverlo accanto nell’azienda di famiglia, concentrato sugli affari e non più sulle serate in discoteca o sul miraggio della tv.” Cecilia e Ignazio riusciranno a superare questi ostacoli o la loro storia è davvero destinata a finire così?



