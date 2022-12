Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?/ “Lei arriverà all’altare…”

Cecilia Rodriguez è incinta? Un dettaglio non sfugge ai fan e intanto gli amici…

Cecilia Rodriguez aspetta un bambino? Sotto i larghi maglioni, la showgirl sembrerebbe nascondere un dolce segreto. I ben informati assicurano che la cicogna sarebbe già in volo: “Lei arriverà all’altare con il loro bebè in braccio”, hanno detto al Settimanale Nuovo. Cecilia è stata beccata in Maremma in vacanza assieme a Ignazio e sembra nascondere le sue forme sotto maglioni larghi. Nelle scorse settimane, gli occhi attenti dei followers hanno individuato un pancino sospetto. La sorella di Belen aveva preso parte di recente ad alcuni eventi in compagnia di Ignazio Moser e qualcuno non aveva potuto fare a meno di notare il piccolo rigonfiamento sull’addome. A settembre, Cecilia aveva postato delle storie su instagram in cui aveva allarmato i suoi fan spiegando di avere dei problemi di salute.

La sorella di Belen aveva rivelato di stare poco bene a causa di una nausea persistente che non le dava tregua. Proprio in quel momento era già serpeggiata la notizia che Cecilia potesse aspettare un bambino. Intanto da parte di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non ci sono state né conferme né smentite su una presunta gravidanza dell’ex gieffina, anche se i due, in passato, non hanno mai nascosto il loro desiderio di diventare genitori. La più piccola delle sorelle Rodriguez, tra l’altro, negli ultimi mesi ha ridotto drasticamente la sua attività sui social e in molti pensano che la causa dietro questa scomparsa sia proprio una gestazione in corso che sta diventato via via più evidente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno nel 2023. L’ex ciclista e la sorella di Belen lo hanno annunciato nel corso di un’ospitata a Verissimo. I due hanno rivelato anche la data del matrimonio: “Ci sposeremo a ottobre 2023”. Cecilia e Ignazio, data a parte, in tv non hanno rivelato altri dettagli sul loro matrimonio. Ma dalle prime indiscrezioni pare che vogliano sposarsi vicino Trento e che rendere la giornata indimenticabile stiano cercando una chiesetta immersa nei boschi.

Chi saranno i testimoni delle nozze? Cecilia e Ignazio avrebbero scelto proprio Belen Rodriguez e Ignazio Moser. La stessa Belen si era offerta via social come testimone del grande giorno: “Auguri ragazzi. Sono tanto felice per voi, ma e vitate di sposarvi a luglio che si crepa. Io voglio essere la testimone e lanciare i petali”, aveva scritto nelle storie Instagram. Anche i figli di Belen avranno un ruolo in primo piano. Santiago e Luna Marì saranno incaricati di portare le fedi all’altare e rivestiranno i ruoli di paggetto e damigella.

