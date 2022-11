Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: primo figlio in arrivo?/ Tornano in TV: il ruolo

Grande Fratello vip 2, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano per le nozze: figlio primogenito in arrivo? Il pancino sospetto

Possono dirsi una delle coppie più amate dello showbiz made in Italy, in primis tra quelle nate nel piccolo schermo, al fortunato Grande Fratello vip 2, e ora Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero prossimi a diventare genitori e non solo. Mentre tra i rispettivi fandom dei due fidanzati vip si attende la data del matrimonio, dopo che Ignazio Moser ha lanciato online una dichiarazione d’amore nonché una promessa di matrimonio all’amata Cecilia Rodriguez online, i due sono protagonisti di importati spoiler ripresi tra le pagine di Nuovo TV. Il nuovo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti immortala i due ex Grande Fratello vip 2022 mentre sono insieme tra le strade di Milano e la modella argentina, a differenza dell’ex ciclista, é in tenuta comoda, in una mise dal cappotto largo e le scarpette da ginnastica, mentre cercherebbe di nascondere quel che il gossip indica come “il pancino sospetto” di una gravidanza in corso per i papabili promessi genitori. Che i due fidanzati siano in attesa del primo figlio top-secret? Chissà.

Non é azzardata l’ipotesi che i due ex Grande Fratello vip 2 possano aver convenuto di sposarsi entro e non oltre il 2023, proprio in virtù della sospetta cicogna di un bebè in arrivo per gli ex gieffini. E, proprio come la loro lovestory, sembra proseguire a gonfie vele il profilo lavorativo dei due fidanzati, al punto tale che i due volti TV ora si preparano a stringere le forze nel piccolo schermo alla conduzione di Ex on the beach. La messa in onda del format parte su Paramount+ con il primo appuntamento previsto per il 30 novembre 2022. E il preannunciato ruolo di conduzione tv per gli ex Grande Fratello vip si rinnova, in realtà, per la terza volta, al timone di Ex on the beach.

Protagonisti del reality – che fino all’attesa nuova edizione- é stato trasmesso su Sky e Now Tv – sono quattro ragazze e quattro ragazzi che partono per una vacanza da sogno verso Tierra Bomba, un’isola colombiana al largo Della costa di Cartagena de Indias. Lo scopo del format, per i protagonisti, é quello di conoscersi meglio tra ritrovati ex e/o magari trovare l’amore in una cerchia di ex. Ciascuno dei protagonisti non é a conoscenza del fatto che, ogni giorno, nella spiaggia del reality sbarcherà uno dei loro ex, che farà di tutto per rivoluzionare le dinamiche di gioco. A dare voce alle vicende sentimentali dei protagonisti di Ex on the beach sono, quindi, proprio gli ex Grande Fratello vip 2 e ora promessi sposi e riconfermati conduttori tv, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

