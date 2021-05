Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / “Sex Toys? Ci divertiamo e alimentiamo fantasia”

Cecilia Rodriguez vuota il sacco sugli aspetti bollenti della sua vita sentimentale con Ignazio Moser, che va avanti ormai da quattro anni. La showgirl su Instagram ha commentato il battibecco che c’è stato all’Isola dei Famosi tra il suo fidanzato ed Andrea Cerioli, rilasciando una dichiarazione hot: “Forse hanno litigato un po’ troppo. Ma io devo dire la verità, a me le litigate piacciono. Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. A me piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo”. La sorella di Belen, dunque, non ha nascosto quelli che ritiene essere i lati positivi di una sana litigata. Inoltre in una recente intervista rilasciata a Il Punto Z ha ribadito l’importanza di tenere alto il livello della passione dopo tanti anni di condivisione.

Cecilia Rodriguez senza freni su Ignazio Moser: “A letto ci piace molto giocare”

Cecilia Rodriguez ha spiegato senza troppi giri di parole come lei e il suo fidanzato, Ignazio Moser, tengano alto il livello di passione nella loro storia d’amore. La trentunenne non ha fatto mistero di apprezzare alcune dinamiche, tra cui l’utilizzo regolare dei sex toys: “Quante coppie usano i vibratori ma non lo dicono per pudore? Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la “goduria”, ha garantito la modella.

