Un amore nato sotto la luce dei riflettori ma che velocemente è scivolato nella voglia di riservatezza, nella necessità di proteggere la liaison dai tumulti che spesso abitano il mondo del gossip. Obiettivo forse ampiamente raggiunto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che però, loro malgrado, sembrano essere finiti di recente sotto la lente d’ingrandimento della cronaca rosa. Il motivo? Una presunta crisi con un indizio che ha spaventato gli appassionati rispetto alla possibile fine della loro relazione nata al Grande Fratello Vip.

Belen Rodriguez, tensione con Ignazio Moser?/ "Nervi tesi tra loro, è calato il gelo"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Questo l’interrogativo che aleggia sul web dopo le voci su una presunta crisi di coppia. Come racconta Coming Soon, tutto sarebbe nato dalle recenti festività pasquali; i due non hanno trascorso insieme la ricorrenza e tanto è bastato per agitare il mondo del gossip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Pasqua da 'single'/ Mistero sulla coppia, fan in tilt: cosa sta succedendo?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dalle voci sulla crisi ai rumor sulla gravidanza

La verità sulla presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si desume da alcuni indizi che, in parallelo, sono da menzionare rispetto alla Pasqua da separati. La sorella di Belen Rodriguez ha raggiunto parte della sua famiglia in Toscana; assente appunto il marito che in realtà ha vissuto dei momenti difficili ed è questo il motivo della sua assenza. Un tragico lutto, la perdita di un amico; questo sarebbe il triste motivo dell’assenza di Ignazio Moser nella giornata in famiglia di Cecilia Rodriguez in occasione della Pasqua.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La verità dopo il lungo silenzio

Insomma, nessuna crisi all’orizzonte per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser; la coppia ha avuto solo motivi diversi per non trascorrere insieme le festività pasquali, nulla che può rimandare alla possibilità che possano esserci lasciati. Inoltre, proprio nelle ultime ore è stata proprio l’argentina a pubblicare sul web una tenera foto di coppia; quasi una tempestiva replica alle ‘gufate’ apparse sui social a proposito della possibile fine del loro amore. Non a caso, impazzano con altrettanta incidenza i rumor a proposito di una possibile gravidanza della sorella di Belen Rodriguez. Che per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a dispetto delle voci di crisi, sia scoccata l’ora di diventare genitori?