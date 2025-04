Non si parla d’altro che della presunta crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Secondo alcuni due sarebbero i rumor che circolano sulla coppia: un litigio piuttosto acceso e la gravidanza di lei. La lite avrebbe coinvolto anche Belen Rodriguez e il loro silenzio social dimostrerebbe che le acque al momento sono tutt’altro che quiete. Poco fa, però, è arrivata la risposta che potrebbe spiegare cosa c’è dietro a questo mutismo tra i fidanzati.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, la quale ha raccolto un’informazione che spiegherebbe come mai Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si troverebbero in un momento difficile. Una sua follower le ha mandato un messaggio su Instagram e l’esperta di gossip l’ha prontamente ricondiviso con i suoi fan, ecco cosa recita la segnalazione: “Per quanto riguarda Cecilia e Ignazio, siccome girano notizie strane, due giorni fa è morto un carissimo amico di Ignazio e oggi c’è il funerale vicino a Trento. Quindi sarà per quello il silenzio e l’umore così così“.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, dietro alla lite ci sarebbe Belen: ecco perchè

Dopo la notizia del lutto per Ignazio Moser, è calato il gossip sulla presunta crisi tra la coppia. Effettivamente, se l’ex ciclista ha perso un amico, si spiegherebbero i malumori dell’ultimo periodo. Deianira Marzano ha ulteriormente rimarcato l’accaduto, confermando quello che è successo: “Un amico è scomparso a causa di un incidente domestico“, ha fatto sapere l’esperta di gossip, che aggiunge che questi sono momenti molto delicati e suo fratello gli sta vicino per aiutarlo ad affrontare il lutto. Ad ogni modo, il mistero è stato svelato. Di certo in un momento del genere Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno concentrati a far tutto tranne che mostrarsi felici e contenti ai loro fan.

Oltretutto, la sorella di Belen Rodriguez ha pubblicato una foto mentre si trova in macchina, probabilmente per dirigersi con il compagno presso il funerale e Ignazio conferma tutto, invitando chi ha conosciuto l’amico scomparso di nome Patrick a seguire la cerimonia in diretta su Youtube, in un video dal titolo: “Ciao Patrick, ragazzo straordinario“. Per quanto riguarda la lite, invece, secondo Alessandro Rosica c’entrerebbe strettamente Belen Rodriguez, alla quale non piacerebbero certi comportamenti che lui tiene con la sorella. Infatti, “Belu”, come la chiamano in famiglia, aveva anche smesso di seguirlo sui social.