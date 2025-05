Nelle ultime settimane la famiglia Rodriguez è al centro dell’attenzione mediatica data la presunta lite tra le sorelle argentine e le speculazioni sulla causa della stessa. In tutto questo pare centrare strettamente Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, il quale avrebbe assunto comportamenti che hanno fatto alzare le antenne a Belen. La sorella maggiore, infatti, avrebbe messo in guardia la ragazza dicendole di stare attenta al bel trentino. Ma bisogna precisare che nulla di questo è mai stato confermato dai diretti interessati.

Di certo le voci di rottura fra i due si fanno sempre più insistenti, dato che Cecilia Rodriguez e il marito hanno passato la Pasqua separati. La ragazza è andata con il fratello e la madre a Firenze, esaltando il suo bellissimo rapporto con Jeremias: “La relazione che condividono due fratelli è forse la più strana e potente che possa esserci tra due persone…“, ha detto su di lui, “il mio pazzo, il mio amore cinesino“. Inizialmente si è pensato che Ignazio non fosse presente con lei a causa di un lutto: un suo amico ha perso la vita, e probabilmente per via del troppo dolore ha deciso di adottare il silenzio sui social.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez in crisi? Deianira Marzano svela come stanno le cose

Nonostante possano esserci tutti gli indizi per una presunta lite tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, c’è chi smentisce categoricamente che i due siano in crisi. Si tratta di Deianira Marzano, la quale ha detto che tra i due è tutto a posto, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Del resto, al momento nell’occhio del ciclone sono finite le due sorelle Rodriguez e la loro presunta lite, anche se le due continuano ad adottare la strategia del silenzio senza dare alcuna spiegazione ai fan su quanto sta succedendo. Insomma, non confermano e non smentiscono, mossa che fa sapere che forse dietro a tutto ciò c’è davvero qualcosa che non va.