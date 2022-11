Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ La romantica proposta di matrimonio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: la romantica proposta di nozze

Dopo 5 anni di fidanzamento, una delle coppie più chiacchierate della cronaca rosa è pronta ai fiori d’arancio: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convoleranno presto a nozze. Ad annunciarlo è stata la stessa coppia che, sui rispettivi profili Instagram, ha condiviso il video della romanticissima proposta di matrimonio che il figlio del noto ciclista Francesco Moser ha fatto alla sorella di Belén. “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!” la didascalia al miele scelta dal ragazzo.

Cecilia Rodriguez è incinta?/ Pancino sospetto mano nella mano con Ignazio Moser

Il video ci introduce in una stanza al buio, illuminata soltanto dalla luce soffusa di alcune candeline, alcune delle quali formano un cuore. Sino all’immagine in primo piano della mano della Rodriguez con l’anello al dito. In sottofondo una voce soffusa e una dolce melodia che rende l’atmosfera decisamente romantica.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hot/ "Al lupo o a pecorella, quante volte.."

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le tappe della loro storia d’amore

La storia che unisce Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rappresenta il vero amore. La coppia si è conosciuta 5 anni fa nella cornice della Casa del Grande Fratello Vip, reality al quale hanno partecipato nel 2017. Lì si sono conosciuti ed innamorati e, da quel momento in poi, non si sono mai più lasciati. Il loro amore si è rinnovato anno dopo anno, sino alla convivenza e al desiderio di costruire un futuro insieme, l’uno al fianco dell’altro. Recenti voci hanno parlato di un presunto bebè in arrivo, sebbene le indiscrezioni non siano state né smentite né confermate.

Cecilia Rodriguez, problemi di salute/ "Mi metto a dieta per guarire"

E anche di matrimonio si era spesso parlato. La coppia non ha mai fatto mistero di voler suggellare il proprio idillio d’amore con il passo decisivo, ma forse aspettavano solo il momento più opportuno. Momento che è ora arrivato con la proposta, mentre sulla data e il luogo della cerimonia di nozze è ancora mistero. Nonostante lo scorrere degli anni e alcuni momenti di crisi, che comunque non hanno minimamente scalfito il loro rapporto (anzi, l’hanno rafforzat0), Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a concedersi una delle gioie più grandi della loro vita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser)













© RIPRODUZIONE RISERVATA