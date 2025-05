Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in piena crisi? Un post sibillino fa esplodere i rumor

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in piena crisi? Non si placano le indiscrezioni su una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, la sorella di Belen Rodriguez ed il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser stanno insieme da diversi anni, si sono sposati da poco e da settimane sono al centro di indiscrezioni per la presunta gravidanza di lei. Ed invece adesso sembrerebbe che tra i due sia in atto una pesante rottura. I più attenti hanno notato che le foto di Ignazio sono sparite dal profilo Instagram della bella argentina e nelle scorse ore un post sibillino di Chechu ha acceso i rumor.

A far discutere in queste ore è un post di Cecilia tra le storie su Instagram che sembrano confermare in modo indiretto la crisi con il marito. “Il segreto e stare bene con se stessi. Solo allora ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo” scrive la più piccola delle sorelle Rodriguez e per molti questa massima si riferirebbe proprio alla rottura con l’ex ciclismo. Il sibillino post unito ad una serie di indizi social, la latitanza di Moser dai social e le indiscrezioni rilanciate dai siti e magazine ed esperti di gossip certi che il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sia giunto al capolinea.

Cecilia Rodriguez alimento le voci di problemi con il marito Ignazio Moser: cosa sta succedendo

In questo scenario il sopramenzionato post di Cecilia Rodriguez lascia intuire che sia in piena crisi con Ignazio Moser. Ignazio e Cecilia si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip anni fa, si sono sposati con una splendida cerimonia il 30 giugno 2024 e da settimane sono al centro del gossip per una presunta gravidanza dell’influencer anche se non c’è mai stata nessuna conferma ne smentita. E smentite e conferme non sono arrivate anche su un’altra clamorosa indiscrezione che circola in questi giorni: sembra infatti che le sorelle Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato pesantementee c’è chi ipotizza anche i motivi della rottura che hanno a che fare con le sorelle Ferragni.