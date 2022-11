Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi/ Auguri di Belén: “sarete genitori pazzeschi”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano ufficialmente il loro matrimonio. Silvia Toffanin li ha ospitati nel suo salotto di Verissimo il 20 novembre 2022 e ha voluto riservare una sorpresa ai due promessi sposi: un videomessaggio emozionante di Belén Rodriguez registrato per augurare il meglio alla coppia che si è conosciuta durante il Grande Fratello Vip 2017 e da allora non si è più lasciata, nonostante i momenti di crisi che però alla fine li ha visti ancora più uniti di prima, in una sintonia unica e speciale. “Non potevano mancare gli auguri della sorella maggiore – inizia così il tenero videomessaggio di Belén – Sono molto contenta che vi sposate, perché siete una coppia reale, vera. Avete affrontato momenti no, come tutti, e avete continuato a scegliervi nel tempo. Avete avuto la possibilità di dirvi sì ancora”.

Ospiti a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno ascoltato con grande commozione il messaggio che Belén Rodriguez ha registrato in vista del loro imminente matrimonio: “Sono molto contenta perché avete avuto tempo e nnel tempo siete rimasti uniti. Quindi, vi faccio i miei auguri. Sono contenta Chechu che tu sposi Nacho perché è una persona con un cuore enorme, con dei grandi principi. È proprio un bravo ragazzo”. E si dice certa che “sarete dei genitori pazzeschi, quindi non vedo l’ora di diventare zia. Sto scalpitando, quindi ragazzi datevi da fare”. E aggiunge di essere “molto contenta anche della proposta di matrimonio” perché “lui ti sta proponendo la sua protezione, si sente pronto per proteggerti e tu dicendogli di sì la stai accettando e stai accettando anche di assumere un ruolo importante, quello di sposa, che è di grande pazienza, comprensione e compagnia da parte di entrambi. Vi voglio bene”. Belén Rodriguez conclude le sue parole per i novelli sposi con un po’ di ironia dopo parole tanto emozionanti: “mi raccomando Cecilia, sposati dopo settembre perché fa troppo caldo e col caldo il trucco crolla”.

