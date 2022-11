Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi, location e dettagli/ Belen e Stefano…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto i testimoni di nozze: chi sono?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono prossimi alle nozze. Dopo la proposta di matrimonio, Cecilia e Ignazio saranno ospiti a Verissimo. In questa occasione la coppia svelerà alcuni retroscena sul loro grande giorno che, con tutte le probabilità, si svolgerà durante l’estate 2023. Cecilia sarebbe già alla ricerca di una location immersa nella natura nei pressi di Trento, luogo in cui si trova anche la tenuta della famiglia di Ignazio. Cecilia e Ignazio sono alla ricerca anche della chiesa all’interno della quale celebrare il matrimonio e, a quanto pare, la scelta ricadrà su di una struttura situata tra i boschi. L’intento della Rodriguez, infatti, sembrerebbe essere quello di dare luogo ad una cerimonia indimenticabile, che renderà partecipi amici, parenti e anche qualche volto del mondo dello spettacolo.

Chechu avrebbe scelto come testimoni di nozze sua sorella Belen e suo cognato, Stefano De Martino, e sembra che moltissimi ospiti vip saranno presenti alla cerimonia. Luna Marì e Santiago potrebbero accompagnare la coppia all’altare o portare le fedi. Nei giorni scorsi, alcuni scatti hanno poi alimentato il sospetto che Cecilia fosse incinta. Il dubbio rimane, visto che né lei né il futuro marito Ignazio Moser hanno smentito o confermato il gossip che da giorni coinvolge entrambi. Per ben due volte, infatti, sono state condivise delle foto che hanno scatenato il dubbio dei fan e dei giornali: la prima in occasione di Venezia 79, in cui la Rodriguez ha sfoggiato un abito da urlo. La seconda, invece, per l’evento Gran Gala del Calcio, dove in effetti abbiamo notato il ventre pronunciato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un amore tra alti e bassi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti cinque anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. Nella casa l’influencer argentina era entrata fidanzata con Francesco Monte. Nel reality la coppia è stata folgorata da un vero e proprio colpo di fulmine tanto da indurre Cecilia a lasciare il compagno attraverso gli schermi televisivi. Nessuno avrebbe scommesso sulla durata della loro relazione, ma contro ogni pronostico la sorella di Belen e il figlio del ciclista Francesco Moser hanno iniziato a frequentarsi fuori dalla Casa e da allora non si sono più lasciati.

Nella loro storia d’amore i due hanno vissuto un periodo di alti e bassi. In un’intervista al Settimanale Chi, Ignazio Moser aveva rivelato: “Non fingiamo di stare bene insieme per interesse. Al di là di quello che il pubblico si aspetta da noi, credo che siamo riusciti a trovare un equilibrio tra quello di personale che mostriamo di noi e la nostra microsfera intima, dove ci siamo noi e basta. È la nostra forza”. Cecilia e lo sportivo non hanno mai svelato i motivi della crisi, ma poche settimane fa hanno festeggiato cinque anni insieme scacciando ogni ombra di crisi. E ora sta per arrivare il matrimonio che coronerà il loro sogno d’amore.











