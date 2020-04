Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ “Un figlio? Ormai ci siamo. Per il matrimonio…”

Pubblicità

In una chiacchierata con Valerio Palmieri, giornalista di CHI, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la loro quarantena e i progetti di coppia futuri. Prima però si torna all’amore scoccato nella Casa del Grande Fratello Vip ed è Cecilia a svelare come si è accorta di provare qualcosa per Ignazio: “Io ero la più compromessa. Ero fidanzata, avevo dei pensieri strani che mi passavano nella testa… – così aggiunge – Nel momento in cui ci hanno uniti nella Casa io non stavo tanto bene, però quando lui si avvicinava in me succedeva qualcosa. Da quel momento lì ho iniziato a capire che stava accadendo qualcosa di importante e mi sono lasciata andare”. E da quel momento è nato un amore che dura ancora oggi ed è sempre più importante, tanto che la coppia progetta ormai di avere un figlio.

Pubblicità

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: presto un figlio ma il matrimonio…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sognano di metter su famiglia molto presto. È la sorella di Belen ammette di volerlo crescere fuori dalla città: “Tutti e due siamo stati d’accordo di poter crescere un figlio in un posto come questo. Questa è casa sua, anche perché la mia è in Argentina e non è il caso di tornare lì.” Cecilia sottolinea “Io sarei contenta di crescerlo qui… se potessi scegliere io preferirei crescere un bambino in un posto come questo. Ormai l’età c’è, c’è l’amore ora c’è anche il tempo… quindi!” Dunque il lieto annuncio potrebbe arrivare davvero da un momento all’altro. E il matrimonio invece? Ignazio e Cecilia non sembrano affatto desiderosi di convolare a nozze, tanto che Moser ci scherza su: “Matrimonio? Sono chiusi ora i gioiellieri.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA