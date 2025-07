Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono le vacanze in un resort di lusso prima di conoscere la piccola Clara che nascerà tra poco tempo.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono l’ultima vacanza a due in attesa di conoscere la piccola Clara, la loro prima figlia che nascerà tra poco tempo. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio non si sono più lasciati e, lo scorso anno, dopo un lungo fidanzamento, hanno coronato il loro amore con il matrimonio. Dopo aver sognato tanto di diventare genitori, inoltre, Ignazio e Cecilia hanno annunciato di aspettare la prima figlia svelando subito il nome.

Sempre più bella, Cecilia sta condividendo diversi contenuti sui social mostrando il dolce pancino che cresce sempre di più. Per rilassarsi e godersi l’ultima estate a due, Cecilia e Ignazio hanno scelto un posto davvero speciale il cui prezzo, tuttavia, non è adatto a tutti.

Quanto costa il resort in cui sono in vacanza Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per le loro vacanze estive, hanno scelto il lussuoso Gallia Palace Golf & Spa Resort di Punta Ala, un’esclusiva località balneare in provincia di Grosseto. Il resort offre comfort di ogni genere con spiaggia privata, piscina all’aperto e un immenso parco ricco di alberi, ma il prezzo non è sicuramente alla portata di tutti.

Un luogo davvero unico ed esclusivo in cui i futuri genitori possono rilassarsi proteggendo la privacy considerando che il prezzo non può essere sostenuto da chiunque. Si parte, infatti, da 800 euro a notte per una camera standard mentre per la suite il prezzo sale a 3000 euro a notte. Una scelta esclusiva, dunque, quella di Ignazio e Cecilia che hanno portato con loro anche i cagnolini Ercolino e Aspirina a cui sono legatissimi.