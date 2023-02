Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, vacanza di famiglia/ Crisi smentita per la coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la vacanza in famiglia smentisce la rottura

Nelle ultime settimane, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati sotto i riflettori della cronaca rosa per una presunta crisi. Secondo i rumor, l’ex naufrago avrebbe tradito la sua futura consorte causando la rottura alla viglia delle nozze. La vacanza di famiglia, però, smentisce la crisi di coppia.

Cecilia Rodriguez e la sua dolce metà si sono recati in una tenuta in provincia di Pavia chiamata ‘Prime alture’ per trascorrere il weekend lontano dai pettegolezzi. A fare compagnia alla coppia si sono aggiunti anche la sorella Belen, il marito Stefano De Martino e i piccoli Santiago e Luna Marì. Le foto della famiglia Rodriguez con i propri figli e compagni dimostrano che tra loro non c’è nessuna rottura in vista, anzi, tutto procede per il meglio.

La presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha tenuto banco per giorni sui social, dove i fan si sono preoccupati per le sorti della coppia. Secondo il gossip i due avevano deciso di lasciarsi in seguito a un tradimento dell’ex naufrago, ma ad intervenire ci ha pensato l’agente di lui.

Ai microfoni del Corriere della Sera, l’uomo ha dichiarato: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti”. E ancora: “Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”. L’agente di Moser spiega perchè Cecilia non avesse l’anello di fidanzamento su Instagram: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.

