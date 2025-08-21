Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di non badare a spese per godere al meglio delle vacanze: ma quanto costa una notte nel resort a Villandro?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono l’estate e soprattutto le dolci settimane in attesa di dare alla luce il frutto del loro amore: la prima figlia Clara Isabel. Per trovare un po’ di refrigerio e ristoro visti i picchi delle temperature della stagione in corso, la coppia ha pensato bene di non badare a spese e recarsi presso una tenuta – come racconta Chi Magazine – situata tra le bellezze naturali a pochi passi da Bolzano, precisamente in un resort di lusso a Villandro.

Boutique hotel Ansitz Steinbock, questo il nome della struttura scelta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per trovare pace e relax tra le montagne del Trentino Alto Adige. Il resort in questione è degno di nota non solo per lo splendido scenario a cornice e per gli innumerevoli servizi offerti ma anche per curiosità correlate; dalle origini storiche ai prezzi ‘mozzafiato’.

12 suite e prezzi fino a 1000 euro a notte: ecco quanto costa il resort scelto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per le vacanze

La boutique hotel Ansitz Steinbock – come racconta Chi Magazine – è risalente addirittura al sedicesimo secolo e nel tempo la struttura è appunto diventata un resort all’insegna del relax e dell’efficienza dal punto di vista della moltitudine di servizi offerti. 12 suite con diverse particolarità dal punto di vista dello stile e del design con i prezzi che ovviamente lievitano in relazione alla caratura dell’ambiente scelto. Il sito racconta di cifre che partono dai circa 400 euro a notte per una tenuta standard; valore economico che può impennarsi anche fino a mille euro a notte. Considerando dunque la migliore delle soluzioni e un pernottamento per un intero fine settimana la domanda sorge spontanea: quanto costa il resort scelto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Considerando le premesse, si può arrivare facilmente fino a circa 6000 euro totali.