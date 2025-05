Cecilia Rodriguez è incinta! L’annuncio è arrivato poco fa e il web è impazzito nel sapere che la moglie di Ignazio Moser avrà finalmente un bambino. Ormai da diversi mesi si parla di una presunta gravidanza della showgirl, oltre a tutti i rumor sulla lite avuta con la sorella per motivi che risultano ancora sconosciuti ai più. Oggi, però, la bella influencer si trova “costretta” a mettere via i rancori e a dedicarsi a questo meraviglioso dono dato che ha annunciato di aspettare una bambina.

“Come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto”, ha scritto Cecilia Rodriguez su Instagram, e subito sono arrivati commenti di ogni tipo da parte dei fan e degli amici della coppia che da diverso tempo sospettavano in un nuovo arrivo in casa Moser-Rodriguez. Nel post della donna si vedono una serie di tenere fotografie che raccontano le ultime settimane di lei incinta, mentre l’immagine di copertina mostra lei con la mano sulla pancia e quella del marito Ignazio.

Cecilia Rodriguez aspetta una bambina: ecco come si chiama

Nel post in cui Cecilia Rodriguez rivela di essere incinta, si scopre anche il nome della bambina, ma andiamo subito a leggere le dolci parole che la sorella di Belen ha dedicato alla figlia: “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”, ha scritto la neo mamma, “Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel”. Sarà dunque Clara Isabel il nome della bambina di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che hanno scelto proprio il giorno della Festa della Mamma con tanto di un augurio alle loro rispettive mamme.

Subito sono arrivati i commenti da parte delle star amiche della coppia: “Sto piangendo tantissimo sarai una mamma incredibile”, ha scritto Gio Lucini, e ancora, Nicoletta Larini: “Felice per voi”. Non sono mancati poi gli auguri di Sabrina Ghio, ex Uomini e Donne, di Valentina Ferragni e di Cecilia Zagarrigo. Tutto tace invece sul fronte Belen Rodriguez, segno che tra le due c’è ancora qualcosa in sospeso e che anche di fronte ad un evento del genere ci sono degli attriti non da poco. Dopo il matrimonio nel 2024 Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano rivelato di voler diventare genitori, e finalmente dopo otto anni di amore è arrivata la splendida notizia.