Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser?/ Foto sospetta sui social “cappellino e scarpe da bambino”

Cecilia Rodriguez in dolce attesa?

Cecilia Rodriguez è incinta? Sui social impazza la notizia di una possibile gravidanza della sorella di Belen Rodriguez. La bella Cecu è davvero in dolce attesa dal compagno e futuro marito Ignazio Moser? Tutto è iniziato dopo la pubblicazione di una foto sui social ha incuriosito i tantissimi fan della coppia che hanno chiesto “Cosa stai cercando di dirci?”. La coppia ha trascorso alcuni giorni a Trento, la città d’origine dell’ex concorrente del Grande Fratello, in compagnia della figlia e degli affetti più cari. Giorni all’insegna della famiglia e del reale, ma alcune foto condivise su Instagram hanno fatto scattare la bomba: Cecilia Rodriguez è incinta?

Daria Colombo e Irene Bozzi: chi sono la moglie e l'ex di Roberto Vecchioni/ "Sono felice di..."

La foto in questione è uno scatto pubblico dalla showgirl in cui si vede un cappellino e delle scarpe da bambino di colore azzurro, che richiamano chiaramente ad maschietto. Possibile che questa foto sia stata pubblicata dalla Rodriguez per annunciare la sua prima gravidanza? Molti fan della coppia e della sorella di Belen Rodriguez non hanno dubbi: Cecilia è in dolce attesa. E’ davvero così? Al momento va detto che né la showgirl né il compagno Ignazio Moser hanno confermato né tantomeno smentito la cosa.

Francesca Vecchioni, chi è la figlia di Roberto Vecchioni/ Dedica alle figlie "Sembra ieri che siete nate..."

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un bambino?

La notizia di una possibile gravidanza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta impazzando sui social. I fan non hanno dubbi: la bella Cecu sarebbe in dolce attesa di un maschietto visto la scelta di pubblicata una foto sospetta con tanto di cappellino e delle scarpe da bambino di colore azzurro. In realtà in passato la coppia non aveva escluso la possibilità un giorno di avere una famiglia. “È da tanto tempo che vogliamo diventare genitori ma è una cosa che non si fa in due minuti” aveva dichiarato proprio il compagno Ignazio Moser a Silvia Toffanin a Verissimo.

Edoardo Vecchioni, chi è il figlio di Roberto Vecchioni affetto da sclerosi multipla/ "Con la malattia..."

Anche Cecilia aveva confermato il desiderio di maternità pur chiarendo “la voglia c’è, arriverà quando sarà il momento. Sono una persona che riflette molto sulle cose da fare”. Non solo, la Rodriguez aveva aggiunto: “a me non piace sbagliare, ci penso tanto prima di fare qualcosa. Un figlio non è una scelta che si fa così. Ho detto che preferisco godermi adesso lui, poi quando arriverà… Arriverà quando dovrà arrivare. Questa cosa di fare tanti piani non ha mai fatto parte di me”. Che si arrivato il momento giusto per la coppia?











© RIPRODUZIONE RISERVATA