Cecilia Rodriguez è incinta? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo dopo la recente apparizione alla Milano Fashion Week. Negli ultimi giorni, il capoluogo lombardo è stato preso d’assalto da stilisti e celebrità mondiali, arrivati per prendere parte alla Settimana della Moda. Ovviamente, non poteva manca anche Cecilia, che negli anni si è affermata come una delle influencer più seguite in Italia, vantando quasi cinque milioni di followers sul suo profilo Instagram. Ma, questa volta, la sua presenza ha fatto discutere più del solito. Il motivo? In tanti hanno notato delle forme dolci e un pancino sospetto, che hanno subito acceso il gossip.

Ignazio Moser: "Cecilia Rodriguez? Zero egocentrica e zero esibizionista"/ "Le piace molto la vita semplice…"

In particolare, non è passato inosservato l’abito largo scelto per la sfilata di Laura Biagiotti. La showgirl è infatti solita indossare vestiti più aderenti, mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato. In quest’occasione, invece, ha optato per un look morbido total white, che, tra l’altro, cadeva proprio sul pancino sospetto. Insomma, tra un décolleté più pieno e curve visibilmente più morbide, è stato inevitabile sospettare che la sorella di Belen Rodriguez possa essere in dolce attesa del marito Ignazio Moser.

Gustavo Rodriguez, come sta dopo l'incendio?/ Cecilia Rodriguez: "Sta recuperando mobilità alle mani"

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser: le foto che lasciano poco spazio a dubbi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono legati da quasi 8 anni. La loro storia è iniziata nel 2017 all’interno della Casa più spiata d’Italia in modo piuttosto turbolento. All’epoca, Cecilia era infatti fidanzata da quattro anni con Francesco Monte. Una volta conosciuto Ignazio, però, è stato impossibile contenere la passione e Cecilia aveva deciso di lasciarlo in diretta. Una scelta che fu molto criticata, tanto che erano in pochi a credere in questa coppia. Ebbene, i due ex gieffini hanno finito per stupire tutti, andando presto a convivere e iniziando una lunga storia d’amore.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la location/ Un posto da sogno per un amore da favola

Un paio di anni fa, la coppia ha attraversato una breve crisi, alimentata dalla diffusione di alcuni rumors su presunti tradimenti di Ignazio. Nel giro di poche settimane, però, i due sono tornati insieme e, la scorsa estate, sono ufficialmente convolati a nozze. Il loro è stato un matrimonio spettacolare, tenutosi nella Tenuta Artimino in Toscana. La notizia di una presunta gravidanza di Cecilia è stata accolta con grande entusiasmo sui social, dato che era tempo che i due provavano ad avere figli. L’ex naufraga, infatti, era anche dovuta ricorrere a delle cure specifiche. A questo punto, bisogna solo aspettare l’annuncio ufficiale della coppia per avere la conferma.