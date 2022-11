Cecilia Rodriguez é incinta di Ignazio Moser?/ Il pancino sospetto é virale

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: figlio in arrivo per gli ex Grande Fratello vip?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori, dopo l’idillio d’amore nato al Grande Fratello vip 2? La domanda sorge spontanea in queste ore nel web, soprattutto tra i fan della coppia di ex gieffini, che per la prima volta si conoscevano nella Casa del Grande Fratello vip 2017, per poi non lasciarsi più. E i dubbi sulla sospetta gravidanza in corso affiorano dal momento che Ignazio Moser ha condiviso con gli internauti, su Instagram, il video esclusivo di quella che sembra essere la proposta di nozze avanzata a Cecilia Rodriguez, con tanto candele accese a forma di cuore al chiaro di luna e la caption sibillina che suggellerebbe la notizia del matrimonio all’orizzonte. “And She said yes” (E lei ha detto sì), non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”, scrive a corredo della dedica social lo sportivo, per l’amata modella dalle origini argentine. La sorella di Belen Rodriguez, insieme al “promosso sposo”, fa ora parlare di sé anche per una sua foto condivisa tra le Instagram stories, che nelle ultime ore circola nel web come a voler avvalorare i gossip su una gravidanza in per i due ex gieffini vip.

Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, suocero contrario? / La reazione che spiazza

La foto della pancia sospetta di Cecilia Rodriguez é virale nel web

La foto in questione immortala la seducente Cecilia Rodriguez mentre stringe un calice tra le mani e indossa un mini-dress nero minimal e aderente, che lascia trapelare le sinuose curve della modella. E a detta degli internauti trapela, nello scatto virale della modella, il pancino sospetto di una gravidanza in corso, come ripreso da Il Mattino. Che Cecilia e Ignazio abbiano, quindi, dato annuncio social delle prossime nozze in vista dell’arrivo del primogenito? Viene lecito chiedersi cosa abbia spinto i due ex Grande Fratello vip 2017 a giungere a quella che sembra essere stata la promessa d’amore eterno per i due innamorati. Nel frattempo, giunge per i promessi sposi un messaggio di congratulazioni, online, da parte della sorella di Chechu, Belen Rodriguez, che intanto chiede alla coppia di non sposarsi nel mese di luglio -quando farebbe troppo caldo per lei…

Incidente per Cecilia Rodriguez e Moser: come stanno?/ "Protetti da un angelo..."

💥Gravidanza in corso per #CeciliaRidriguez e #IgnazioMoser? Nel web si parla di "pancino sospetto" pic.twitter.com/j6wJxk7ict — Serena Granato (@SerenityG_90) November 15, 2022

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ La romantica proposta di matrimonio

