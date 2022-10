Cecilia Rodriguez è incinta?/ Pancino sospetto mano nella mano con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è incinta? La foto sospetta

Cecilia Rodriguez è incinta? Il gossip scoppia dopo la pubblicazione di alcune immagini su Instagram nelle quali si intravede un pancino sospetto. Gravidanza in corso per la sorella di Belen o un vestito troppo fasciato che lascia intravedere delle forme che in realtà non sono quelle di un bebè in arrivo? Quel che è certo, è che le immagini pubblicate nelle Instagram Stories hanno fatto nascere subito un dubbio nei fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hot/ "Al lupo o a pecorella, quante volte.."

La showgirl sarà in dolce attesa davvero? Si tratta al momento solo di un gossip, senza conferme né smentite da parte dei diretti interessati. Cecila e Ignazio Moser hanno partecipato insieme ad un evento, con tantissimi fotografi presenti pronti ad immortalarli. La stessa showgirl ha condiviso nelle Stories di Instagram dei video che la ritraggono sul tappeto insieme al fidanzato. Mentre i due posano di fronte ai paparazzi, si nota il pancino sospetto.

Cecilia Rodriguez, problemi di salute/ "Mi metto a dieta per guarire"

Cecilia Rodriguez è incinta? Quei sospetti delle scorse settimane…

L’evento al quale Cecilia Rodriguez ha partecipato è di BelvedereVodkaItalia. Con indosso un lungo abito nero con un profondo spacco, la sorella di Belen mostra un pancino che sembra sospetto. Il vestito, aderente nella zona della pancia, fa vedere delle forme che hanno fatto nascere dei dubbi nei fan. Al momento si tratta solo un sospetto che Cecilia e Ignazio non hanno confermato né altro.

Già da qualche settimana si parla di una possibile gravidanza di Cecilia. A metà settembre la showgirl è stata poco bene e su Instagram ha parlato delle sue condizioni di salute. Ad allertare i fan è stata principalmente una frase: “A me il dottore ha consigliato di riposarmi. Mi guarderò un film, mi sono fatta una bella doccia, bevo acqua, sali minerali per non disidratarmi perché ieri ho avuto tantissimi vomiti…“. Saranno i sintomi di una gravidanza?

Cecilia Rodriguez è incinta? Su Instagram alimenta i sospetti/ "Ieri ho avuto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA