Cecilia Rodriguez rivela: "Ho preso 13 kg in gravidanza". E le tensioni con Belen proseguono

Cecilia Rodriguez prepara la gravidanza, la sorella di Belen Rodriguez continua a vivere la fase più delicata della sua vita insieme al marito Ignazio Moser. La modella e showgirl argentina è infatti in dolce attesa e molto presto darà alla luce il suo primo figlio dopo aver a lungo inseguito la volontà di allargare la famiglia. La showgirl argentina è tornata a parlare della sua voglia di diventare mamma, aggiornando anche sui problemi che può portare una fase come la gravidanza, con i cambiamenti necessari a livello alimentare che richiede questo periodo così carico di emozioni e novità:

“Ho preso 3 kg al mese e in poco tempo mi sono dovuta abituare ai cambiamenti davanti allo specchio ma la sto vivendo tranquillamente, senza farmi problemi. Sono una che generalmente mangio tanti hambuger e patatine fritte ma la gravidanza mi ha spinta a voler mangiare bene” ha raccontato Cecilia Rodriguez intervenendo sui social e aggiornando i follower che cercano costantemente di comprendere come stiano andando le cose.

Cecilia Rodriguez e la tensione con Belen Rodriguez

Nonostante la gravidanza, Cecilia Rodriguez continua a vivere un periodo complesso dal punto di vista emotivo, viste le tensioni accumulate con la sorella Belen Rodriguez negli ultimi tempi. Tra le due sembra pesare il discorso che avrebbe fatto la stessa Belen alla sorella, mettendola in guardia da parte dei presunti e chiacchierati tradimenti di Ignazio Moser.

Allo stesso tempo Cecilia Rodriguez non avrebbe sentito la calorosa presenza di Belen al suo fianco e questo ha inasprito ancora di più un legame che fino a pochi mesi fa era in realtà saldissimo. Intanto la data della possibile gravidanza è fissata a circa metà ottobre, come fatto sapere dalla stessa showgirl argentina su Instagram.

