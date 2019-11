Cecilia Rodriguez, ex Francesco Monte/ Video anniversario e reality con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, fidanzata di Ignazio Moser, potrebbe tornare oggi indirettamente protagonista in quel di “Verissimo” dove nell’oramai consueto salotto di Silvia Toffanin si siederà Francesco Monte, l’uomo a cui è legata una delle vicende di gossip più spinose e discusse di quasi due anni fa: come è noto galeotto fu il Grande Fratello VIP di quella stagione che portò la sorella della ben più nota allora Belen a lasciare l’oramai ex tronista pugliese di “Uomini e Donne” per il figlio dell’indimenticato campione di ciclismo Francesco Moser. Tuttavia, a distanza di così tanto tempo, sembra che i due non vogliano più tornare sulla vicenda anche se ad avere ancora il dente avvelenato con la bella Cecilia è Monte che solo di recente ha candidamente ammesso di averla dimenticata. “La storia con Cecilia oramai è acqua passata” ha spiegato il diretto interessato che, mettendo una pietra su quei tormentati giorni ‘consolandosi’ prima con Giulia Salemi e poi con Isabella Di Candia, probabilmente ha contribuito a far spegnere il clamore mediatico e a rinsaldare ancora di più il legame che la showgirl sudamericana ha con Moser jr., tanto che qualcuno non a caso comincia a pronunciare la fatidica parolina, ovvero “matrimonio”.

CECILIA RODRIGUEZ, SECONDO ANNIVERSARIO CON IGNAZIO MOSER

A tal proposito, dato che comunque seppure velatamente non sono mai mancate le frecciatine a mezzo stampa tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, oggi felici con i rispettivi partner, a ricordare a tutti come oramai quelle polemiche non facciano più parte della sua vita ci ha pensato la stessa sorella di Belen con un post condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram e in cui, in diretta dal Marocco dove era in vacanza assieme a Ignazio Moser, ha ricordato ai suoi follower una ricorrenza speciale. La Rodriguez più piccola ha festeggiato infatti non solo nel deserto del Paese nordafricano ma pure in quel di Marrakech il loro secondo anniversario di fidanzamento: e come spesso capita, le parole usate dalla prossima conduttrice di un reality e showgirl sudamericana sono state al miele per Ignazio. “I suoi occhi sono il mio cammino” ha scritto, prima che il compagno le rispondesse ‘in rima’ ricordandole che è la persona più bella mai incontrata. Se molti in passato non avrebbero scommesso un euro sulla loro storia e qualcuno ha insinuato che fosse solo una montatura costruita ad arte, ora pare che quell’amore sia cresciuto sempre più lontano dalle telecamere e per questo non è un caso che negli ultimi tempi quello che è oramai il loro assodato legame sentimentale stia diventando anche di tipo professionale, con le loro carriere che viaggiano anzi in parallelo.

CONDURRANO IN COPPIA UN REALITY SHOW SU MTV

Infatti, come era stato anticipato negli scorsi giorni, è stato confermato di recente che la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornerà in un reality, anche se questa volta dall’altra parte della barricata ovvero non da concorrenti: la 29enne argentina e il suo fidanzato saranno nel palinsesto di MTV Italia per condurre il format “Ex on the Beach” nella versione nostrana. Il programma andrà in onda a partire da gennaio 2020 e dalla preview si capisce come mai sia stata scelta una delle coppie più chiacchierate dello showbiz nostrano al timone: infatti lo show prevede che in gara vi siano otto concorrenti single ma allo stesso tempo di bell’aspetto, che si troveranno in una spiaggia ça va sans dire “da sogno” in cui non solo potranno godersi la vacanza ma dovranno ‘regolare’ i propri conto con l’ex partner. Quella di “Ex on the Beach – Italia” è la seconda edizione nel nostro Paese di un formato che ha avuto un buon successo nel Regno Uniti e negli USA, ma se all’esordio la conduzione era di Elettra Lamborghini adesso la produzione ha deciso di puntare su una coppia e il claim che ricorda che sarà “il programma più piccante della tv” lascia presagire sin da ora i fuochi d’artificio…





