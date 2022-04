Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Il sogno di un figlio: prove con…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un amore nato sotto i riflettori

Galeotta è stata la casa del Grande Fratello Vip per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Lui single e lei, all’epoca, fidanzata con Francesco Monte, si sono innamorati sotto le luci dei riflettori vivendo, da allora, un amore che dura, ormai, da quasi cinque anni. Un amore vero e importante sin dai primi momenti al punto da spingere Cecilia ha chiudere la storia con l’ex fidanzato prima di dare il via alla sua favola d’amore con Moser. Sempre più uniti e innamorati, la coppia convive ormai da tempo e, da poco, hanno fatto un passo importante come quello di prendere una nuova casa e arredarla insieme.

La coppia, ormai, è già una famiglia grazie alla presenza, nella loro vita, di Aspirina ed Ercolino, i due cagnolini che inondano d’amore la vita della sorella di Belen e del fidanzato. Una famiglia serena e felice che, tuttavia, potrebbe allargarsi sempre con l’arrivo di un figlio che è il sogno di Cecilia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: presto un figlio insieme?

Sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez sognano una famiglia insieme. Per la coppia, prima del matrimonio, potrebbe arrivare l’erede come hanno spesso dichiarato nelle varie interviste. Zii innamorati, prima di tuffarsi nell’avventura di genitori, Ignazio e Cecilia fanno le prove con i nipoti. Dopo essersi innamorata di Santiago che ha da poco compiuto nove anni a cui ha dedicato un post augurandosi di ricevere sempre i suoi baci, Cecilia si è perdutamente innamorata della piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto con Antonino Spinalbese.

Quando è libera dal lavoro, Cecilia corre dai suoi nipotini con cui ama trascorrere il tempo come documentano le foto e i video che condivide poi sui social. Legatissima alla famiglia, cresciuta con due genitori che si amano e un fratello e una sorella che rappresentano i suoi pilastri, Cecilia comincerà presto a costruire la sua famiglia con Ignazio?











