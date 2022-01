Cecilia Rodriguez fidanzata Ignazio Moser/ “Matrimonio? Non è nelle nostre priorità”. Un figlio in programma?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più innamorati: la coppia ha da poco festeggiato quattro anni d’amore nato nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrazione è scattata all’improvviso proprio nel reality show di Canale 5 ed è stata talmente forte da spingere la sorella di Belen Rodriguez a interrompere la sua storia d’amore con Francesco Monte lasciato in diretta tv. Il primo bacio tra Cecilia e Ignazio è arrivato qualche giorno dopo dinanzi proprio alle telecamere del GF a suggellare un flirt che si è trasformato in una delle più belle storie d’amore dello showbiz italiano.

La modella e l’ex ciclista, infatti, fanno coppia fissa da quattro anni oramai e proprio in occasione del quarto anniversario d’amore, la Rodriguez ha voluto dedicargli una tenerissima dedica: “gli chiedo tante volte al giorno se mi può dare un bacio. Sono pazza dei suoi baci, delle sue carezze, sono pazza di lui. Di questo si tratta l’amore… Dico molto spesso che la convivenza è la cosa più difficile di questa vita, dico a volte che rovina le relazione, le storie, ma dico anche che quando si trova una persona che si ama, non si può perdere questa occasione. Bisogna prendersi cura di quello che si ha, perché l’amore è una cosa rara, che non si trova in tutte le persone”.

Cecilia Rodriguez: “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno grandi progetti per il futuro. Dopo la partecipazione dell’ex ciclista a L’Isola dei Famosi 2021, la coppia ha ripreso i lavori della loro casa insieme che hanno acquistato. “Ci siamo conosciuti grazie ad una convivenza al Gf vip e abbiamo proseguito anche quando siamo usciti. Prima eravamo in affitto, adesso abbiamo fatto il grande passo. Per la composizione e lo stile della casa decide tutto Cecilia. Io dico solo ok” ha confessato Ignazio dalle pagine del settimanale Chi anche se la coppia al momento non sta ancora pensando seriamente al matrimonio.

Proprio Ignazio parlando di matrimonio ha precisato: “non è nelle nostre priorità, è un bel momento che sancisce un’unione, ma prima vengono la casa, i figli e, poi, se vorremo ci sposeremo” anche se Cecilia Rodriguez non nasconde di desiderare di diventare mamma. “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei” – ha confessato dalle pagine di Chi. Chissà che la coppia presto non possa regalarsi un figlio!



