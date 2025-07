Tra Cecilia e Belen Rodriguez sembrerebbe esserci ancora molta distanza e una foto della moglie di Ignazio Moser sembra una frecciatina alla sorella.

Cecilia e Belen Rodriguez, per anni, sono state praticamente inseparabili. Vacanze insieme, set condivisi sul lavoro e tante serate tra sorelle con Cecilia che è sempre stata una presenza fissa anche nella vita dei nipotini Santiago e Luna Marie. Da diverso tempo, però, la situazione sembra decisione cambiata. Nonostante le voci su una lite siano state smentite, tra le sorelle Rodriguez sembrerebbe esserci ancora molta distanza. Belen e Cecilia, infatti, non si sono mostrate più insieme sui social, né sul set né per un pranzo o una cena in famiglia.

Anche le vacanze allargate con i genitori e il fratello Jeremias sembrano ormai un miraggio: Cecilia, infatti, trascorre tutto il suo tempo con il marito Ignazio Moser mentre Belen si è da poco concessa una vacanza in Sardegna con le amiche e la figlia Luna. Nelle ultime ore, però, le voci sul rapporto tra le sorelle Rodriguez si erano placate ma una foto ha nuovamente scatenato i rumors.

La foto di Cecilia Rodriguez senza Belen

Mentre Belen, pochi giorni fa, si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato i fan, Cecilia Rodriguez continua a godersi la gravidanza in totale serenità- Nelle scorse ore, la moglie di Ignazio Moser ha pubblicato una foto che, dai fan, è stata interpretata come una frecciatina per la sorella maggiore. Cecilia, infatti, nella foto, è in piscina insieme alla sua socia e amica con la figlia di quest’ultima che è a bordo piscina. Sulla foto, poi, si legge: “Una super mamma”.

Qualcuno ha visto nella foto una semplice dedica all’amica ma chi ha sempre seguito le vicende della famiglia Rodriguez ha visto nel gesto di Cecilia una specie di frecciatina a Belen che continua ad essere lontana dalla sorella trascorrendo l’estate con i figli e le amiche.

