Cecilia Rodriguez, frecciatina a Francesco Monte?/ “Non mi ha mai voluta cambiare”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano il loro matrimonio. Ospiti entrambi nella puntata di Verissimo di oggi, 20 novembre 2022, mostrano l’anello che sancisce la proposta di matrimonio che Ignazio ha finalmente rivolto alla sua Cecilia. Ma non manca un riferimento che potrebbe essere una frecciatina più o meno velata nientemeno che a Francesco Monte. “Quando ho conosciuto Ignazio ero in un periodo particolare della mia vita – racconta Cecilia a Silvia Toffanin – Non dico che hanno cercato di cambiarmi, ma non è andata bene. Ero chiusa, non ero più me stessa. Non sorridevo più come una volta. Non stavo tanto bene. Lui mi ha trasmesso questo senso di leggerezza, una cosa che mi mancava tanto. Lui non mi ha mai giudicata, non mi ha mai voluta cambiare. Mi ha accettato con tutti i miei difetti, che ne ho tanti. Mi ha dato tanta sicurezza”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, “mi sento fortunata ad averlo incontrato”

Novelli sposi, in una data che ancora non è stata decisa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati a Verissimo. “Ho trovato la persona che ho sempre sognato – ammette Cecilia, commossa e con gli occhi lucidi – penso che sia una fortuna perché tante volte non tutti hanno la possibilità di incontrarsi e io dall’altra parte del mondo l’ho incontrato”. Anche Ignazio ha delle parole per la sua promessa sposa a cui ha appena proposto il sospiratissimo matrimonio: “la cosa più bella è la sua bontà, la sua spontaneità, è una persona molto accogliente che ti fa stare bene”. E aggiunge che “lei ha un carattere molto forte, è buona e comprensiva però poi è molto determinata e questo ha contribuito a far durare il nostro rapporto e a tenerlo vivo, io sono un po’ cavallo pazzo. Lei è stata l’unica che è riuscita a domarmi”.

