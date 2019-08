CECILIA RODRIGUEZ, ‘GRAZIE A TE NON HO LASCIATO L’ITALIA’/ Dedica d’amore ad Aspirina

Cecilia Rodriguez confida sui social il motivo che l’ha spinta tanti anni fa a restare in Italia. La sorella di Belen Rodriguez dopo un certo periodo trascorso in Italia era arrivata ad una drastica decisione: tornare in Argentina. Poi all’improvviso qualcosa è arrivato nella sua vita: si tratta di Aspirina, la piccola cagnolina diventato il suo grande amore a ‘quattro zampe’. Ad Aspirina, infatti, la showgirl ha dedicato un lungo post su Instagram: “ASPIRINA, Sei anni fa, avevo deciso di tornare in Argentina, per diversi motivi, ma quello principale era che mi mancava casa, la mia famiglia, i miei amici. Al improvviso è arrivata lei, che a dire la verità non volevo più avere un cane per il semplice motivo che quando ti abandonando soffri tanto. Ma quando l’ho vista, mi sono innamorata subito e non ho potuto farci a meno di lei”.

Cecilia Rodriguez, la dedica d’amore a Aspirina

Un amore che l’ha spinta a restare in Italia. Per questo motivo Cecilia Rodriguez si sente di dire ‘grazie’ alla piccola Aspirina: “oggi ringrazio averti nella mia vita, perché quello che mi hai dato in quel periodo e continui a darmi è indescrivibile. E anche se vi sembrerà molto strano e banale, lei col suo amore mi ha fatto capire tante cose, …… quindi ho preso lei, un aereo, e sono venuta in Italia a costruire la vita che volevo, e oggi casa mia e anche qui! GRAZIE”. Nel giro di pochissimo tempo la foto ha ricevuto centinaia di likes e commenti da parte dei fan, ma anche da chi come Cecilia ha un amico a quattro zampe. “L altro giorno hai scritto che vivi d’Amore…tu lo fai sempre…l’Amore è una forza che ti spinge inconsapevolmente e in maniera irrazionale a seguire istinto e cuore..ASPILOVE ti ha portato dove sei amata…realizzata…felice…qui è Casa…qui è dove nn serve chiedere altro se nn AMORE…tanto ne daiiii e di più ne ricevi..sn felice di saperti felice QUI” scrive un utente a cui seguono i commenti di altri utenti: “Chi non ha questi pelosetti nella sua vita non potrà MAi capire… sono palline fatte al 100% di amor” e “solo chi come noi ha in casa questi piccoli pelosi che donano amore senza pretendere nulla possono capire”.

Cecilia Rodriguez: “Belen è il mio punto di riferimento”

Oltre alla presenza di Aspirina, Cecilia Rodriguez non nasconde di aver trovato sempre nella sorella Belen Rodriguez una vera e propria ancora di salvezza. “Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento” ha dichiarato Chechu alla stampa parlando del rapporto con la sorella Belen a cui è da sempre molto legata. In realtà Cecilia, proprio come Belen, ha un amore spasmodico per la famiglia tutta con cui condividono spesso foto divertenti sui social!





