Cecilia Rodriguez ha pedinato Ignazio Moser?/ Il web si scatena con le ipotesi

Negli ultimi giorni, è iniziato a circolare il gossip sulla crisi di coppia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Secondo i rumor, l’ex naufrago avrebbe tradito la modella che, furiosa, lo avrebbe cacciato di casa. Nonostante sia Cecilia che il suo agente abbiano smentito tutto, gli animi del web non si placano e sospettano che dietro ci sia altro.

La sorella di Belen ha postato un video in cui, dalla macchina, inquadra Moser mentre corre ignaro della sua presenza. Subito dopo, l’ex naufrago sente che una macchina è dietro di lui e i due si accostano in un vicolo. Questa storia su Instagram ha fatto pensare che Cecilia Rodriguex stia pedinando il suo fidanzato per scoprire il suo tradimento. Ovviamente al momento sono solo ipotesi, non c’è nulla di confermato.

L’agente di Cecilia Rodriguez svela la verità sulla crisi con Moser

Il gossip su una rottura alla vigilia delle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha turbato i fan della coppia. Proprio per questo, è intervenuto l’agente della modella al Corriere della Sera per smentire la crisi di coppia. L’uomo ha, infatti, rivelato che i due abbiano semplicemente avuto una discussione: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti. Ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

L’agente della Rodriguez svela anche il motivo per cui l’ex gieffina non indossasse l’anello di fidanzamento in una storia su Instagram: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.











