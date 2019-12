Cecilia Rodriguez/ “Ho discusso con Luna Onestini. Mai stata amica di Giulia Salemi”

Cecilia Rodriguez si è raccontata senza filtri ai microfoni di Rivelo. Durante la lunga chiacchierata con Lorella Boccia, la sorella di Belen ha tirato fuori tutto ciò che, finora, aveva tenuto nel proprio cuore. Oltre aver aver parlato dei problemi di bulimia e di anoressia, Cecilia Rodriguez è tornata indietro nel tempo svelando, finalmente, la verità sul suo rapporto con Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte. Durante la relazione tra la Salemi e Monte si sono diffusi numerosi rumors su una presunta litigata tra l’influencer e Cecilia. La Rodriguez, però, racconta un’altra versione: “L’ho incontrata l’altro giorno perché avevamo litigato, non proprio visto che non siamo mai state amiche. Lei ha detto che io l’avevo bloccata. Non ho assolutamente bloccato Giulia. Io in realtà avevo cambiato numero. Non so che dirti su lei e Francesco, il Gf è un posto strano”. Sull’ex fidanzato Francesco Monte che non ha più rivisto, ha aggiunto: “Non lo odio, gli auguro il meglio”.

CECILIA RODRIGUEZ: “CON LUCA ONESTINI HO DISCUSSO PERCHE’ VOLEVO TUTELARLO”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez, oltre ad aver conosciuto il suo attuale fidanzato Ignazio Moser, è stata anche protagonista di diverse discussioni, in primis con Luca Onestini. Tutto nacque durante la puntata in cui Soleil Sorge fu beccata in compagnia di Marco Cartasegna con cui l’ex corteggiatrice ha poi avuto una storia d’amore. A distanza di due anni, la piccola Rodriguez ha deciso di raccontare la verità su quella discussione. “Con Luca c’è stata una discussione. Ci sono di mezzo cose che mi hanno raccontato e che non potevo raccontare al GF Vip. Io in realtà l’ho tutelato. A me avevano raccontato un casino tra lui e Soleil. Alla fine ho imparato che bisogna stare con la bocca chiusa” – ha raccontato Cecilia. “Mi avevano raccontato che lui si era preparato tutto. In realtà si erano lasciati prima del GF, ma che lui l’avrebbe lasciato in diretta. Alla fine però è stata lei a lasciarlo. Lei si è messa con Marco Cartasegna. Io non volevo raccontare questa cosa. A me aveva raccontato tutto la persona che era in studio a supportarlo come famiglia. Non è stato un bel gesto. Questo mi ha raccontato una cosa che non avrebbe dovuto dirmi. Io volevo spiegare a Luca che c’era qualcuno che alla fine non era così suo amico”, ha concluso la Rodriguez.

