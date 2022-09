Cecilia Rodriguez hot al ristorante con Ignazio Moser/ Alza la maglietta e il seno…

Cecilia Rodriguez, il pranzo al ristorante con Ignazio Moser diventa bollente

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono sempre più innamorati e felici. A Venezia hanno incantato tutti con la loro bellezza ed eleganza, ma tornati a Milano, hanno indossato nuovamente abiti casual. La coppia si è così concessa un pranzo al ristorante al termine del quale, prima del dolce, si è lasciata andare ad un simpatico siparietto che, involontariamente, è diventato anche sensuale. Ignazio, infatti, ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una serie di video in cui si diverte a prendere in giro la fidanzata che adora mangiare.

“Vuoi il dolce? Il caffè?”, chiede Ignazio ad un’assonnata Cecilia. “E’ il primo della giornata”, nota la Rodriguez riferendosi al caffè. “Chiedimi cos’ho mangiato”, aggiunge poi. “Hai mangiato i funghi porcini come te“, dice scherzando Ignazio. Ma oltre al siparietto c’è un dettaglio che non è sfuggito ai fan.

Cecilia Rodriguez e il siparietto della moglie

Al ristorante, con una felpa leggera e corta, Cecilia Rodriguez comincia a sentire caldo e così, anche per mostrare la pancia invisibile dopo pranzo, alza la maglia che indossa senza nulla sotto. Alzandola involontariamente più del dovuto, Cecilia mostra una piccola parte del decolletè. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram “Lorena Piccola” ed è diventato immediatamente virale.

La coppia formata da Ignazio e Cecilia ha, con il tempo conquistato i consensi di tutti, non solo per l’amore che provano l’uno per l’altra e che dura da cinque anni, ma anche per l’ironia e la complicità che ha sempre contraddistinto il loro rapporto.

