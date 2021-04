Cecilia Rodriguez/ Ignazio Moser la tradirà all’Isola dei Famosi 2021? Il web…

Innamorata del suo Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez che dell’Isola dei Famosi è stata una grande protagonista, è pronta a sostenerlo nella sua avventura da naufrago. Nella puntata in onda questa sera del reality show condotto da Ilary Blasi, Ignazio Moser sbarcherà sull’isola come concorrente ufficiale. In attesa di vederlo alle prese con la pesca e la sopravvivenza, Cecilia che si sta dedicando al lavoro, su Instagram, negli scorsi giorni, ha pubblicato una dolcissima foto insieme al fidanzato. “Mi companero”, ha scritto Cecilia sotto la foto emozionando tutti i fans che, dopo aver visto nascere la loro storia nella casa del Grande Fratello Vip, continuano a seguirli con grande affetto. Inseparabili da quando si sono fidanzati, per Ignazio e Cecilia, l’Isola dei Famosi rappresenta una prova importante. I fan, tuttavia, sono sicuri che la supereranno senza problemi.

Manuela Ferrera stuzzica Ignazio Moser: "All'Isola mi guarderà"/ Cecilia preoccupata?

Cecilia Rodriguez nello studio dell’Isola dei Famosi 2021

Cecilia Rodriguez, salvo colpi di scena, questa sera, sarà nello studio dell’Isola dei Famosi 2021, per salutare il fidanzato Ignazio, sostenerlo e supportarlo nella sua nuova avventura. La sorella di Belen si ritroverà così accanto a Giulia Salemi che, questa sera, tornerà in studio per sostenere nuovamente mamma Fariba Tehrani. Le due ex fidanzate di Francesco Monte saranno così l’una accanto all’altra. Su Instagram, nel frattempo, Cecilia continua ad essere molto presente pubblicando video delle sue ultime campagne pubblicitarie o dei momenti che trascorre in famiglia o con Aspirina. Cecilia, dunque, appare tranquilla. Riuscirà a mantenere la calma anche quando Manuela Ferrera si avvicinerà a Ignazio? Quest’ultima, infatti, ha detto: “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”.

Cecilia e Jeremias, fratelli Rodriguez/ Sorprenderanno Belen Rodriguez a ‘Canzone segreta’?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez, fidanzata Ignazio Moser/ Dalla sculacciata hot alla ricerca della primo figlio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA