Cecilia Rodriguez “Ignazio Moser? L’uomo che sognavo”/ Lui “Quel momento di crisi…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano e proprio del loro futuro matrimonio hanno parlato a Verissimo. “Finalmente la proposta è arrivata. L’ho costretto un po’ evidentemente”, ha scherzato lei. Lui ha confermato: “Mi ha messo un po’ di pressione”. Dopo cinque anni di relazione era il momento per la sorella di Belen Rodriguez. A proposito della proposta di matrimonio, Ignazio Moser ha rivelato: “Mi sono un po’ inceppato. Lei se l’aspettava quest’estate al mio compleanno. Mi erano arrivate voci che era pronta per la proposta. Visto che il nostro lavoro è nato sotto i riflettori, non volevo esasperare la cosa. Non volevo una proposta plateale”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sposi/ Auguri di Belén: "sarete genitori pazzeschi"

Ma Cecilia Rodriguez è stata contenta di come l’abbia fatta il fidanzato. Per quanto riguarda l’anello, c’è un retroscena: “Ho fatto vedere l’anello a Belen, perché è ferrata. Quando ho avuto il benestare sono andato avanti”, ha raccontato Ignazio Moser. “Ho trovato la persona che ho sempre sognato. Non tutti hanno la possibilità di incontrarsi, io ho avuto questa fortuna. Mi piace tanto questo amore, mi riempie”.

Cecilia Rodriguez, frecciatina a Francesco Monte?/ "Non mi ha mai voluta cambiare"

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: QUELLA CRISI…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati a Verissimo anche attraverso il loro carattere. “La sua bontà e spontaneità è una cosa che cogli subito. Un altro pregio è che ha un carattere forte, anche se è buona e comprensiva. Mi piace che sia determinata, ha contribuito sicuramente a far durare il nostro rapporto e a tenerlo vivo, visto che io sono un po’ un cavallo pazzo. Quindi, lei è stata l’unica che è riuscita a domarmi”, ha raccontato lui a Verissimo. Invece lei: “È intenso, non è complicato. Tutto quello che fa lo vive al 100%, è una delle cose che mi ha fatto innamorare di lui”. Quando si parla di momenti difficili, il riferimento è a quando si sono lasciati. “Ci siamo lasciati per poco, abbiamo deciso di prenderci una pausa di riflessione perché litigavamo tanto. Quindi, siamo stati intelligenti a fermarci prima di rovinare le cose”. Lì hanno capito che non potevano fare a meno l’uno dell’altro. “I momenti di crisi servono. Sono state solo due-tre settimane, ma sono servite e siamo ripartiti”, ha spiegato Ignazio Moser. I due, quindi, convoleranno a nozze a ottobre.

LEGGI ANCHE:

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, chi sono i genitori di Cecilia Rodriguez/ "Ci diciamo ti amo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA