Da qualche settimana ormai Cecilia Rodriguez ha annunciato la sua gravidanza, a lungo cercata e desiderata fortemente dalla modella e influencer. La piccola Clara Isabel, la bimba che aspetta insieme a Ignazio Moser, nascerà tra alcuni mesi ma questa dolce attesa non sembra essere poi tanto dolce per Cecilia, che sta avendo dei problemi importanti non solamente con la sorella Belen ma sembrerebbe anche con il marito, sposato neppure un anno fa con una cerimonia splendida e sfarzosa nella quale la coppia sembrava indistruttibile. Proprio nel momento in cui è arrivato il loro piccolo miracolo, una gravidanza che entrambi aspettavano da tempo, ecco la notizia inaspettata della presunta crisi.

Anche in questi ultimi giorni la coppia si è mostrata sui social separata. Cecilia Rodriguez si sta godendo alcuni momenti con il pancione in Puglia. Istanti di relax al caldo per la modella e influencer di origine argentina, che felicissima della gravidanza posta spesso immagini con il pancino. Con lei, però, non c’è Ignazio Moser. Il marito è volato in Inghilterra, a Silverstone, per assistere ad una tappa di Moto GP. Passione, ma non solo: Ignazio, infatti, è in rappresentanza di un brand di orologi con il quale collabora. Dunque, mentre la moglie prende il sole in Puglia in compagnia della bimba che aspettano, Ignazio è in Inghilterra.

Un viaggio, quello di Ignazio Moser, che non desterebbe sospetti se non fosse che non è un unicum. Negli ultimi tempi, infatti, i due sono sembrati spesso lontani. Il marito di Cecilia Rodriguez, secondo diverse voci, l’avrebbe più volte tradita e forse proprio questa potrebbe essere la ragione della rottura tra Cecilia e Belen, che ormai non si calcolano più neppure sui social. Belen, infatti, avrebbe consigliato alla sorella di prendersi più cura di sé stessa pensando meno al marito. Voci, al momento, che però sono sempre più insistenti: Belen, infatti, non si vede da tempo nella vita di Cecilia mentre Ignazio Moser è sempre più lontano e lei non smentisce le voci di una crisi tra loro, né risponde alle domande dei fan che si chiedono cosa stia accadendo.