Cecilia Rodriguez in quarantena/ Video scherzo Ignazio Moser: gag in stile GF Vip

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno trascorrendo questa quarantena da Coronavirus insieme e in qualche modo isolati dal resto del mondo. La coppia si trova infatti a Trento, città natale dell’ex ciclista, non potendo tornare a Milano, dove convivono da quasi tre anni. E qui continuano lente le loro giornate pur restando sempre a casa, come imposto dalle misure governative adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nonostante l’auto isolamento nel quale si trovano da alcune settimane, Cecilia e Ignazio trovano comunque il modo di passare il tempo, tra le varie faccende domestiche. E non mancano anche momenti di ilarità per sdrammatizzare il momento difficile che stiamo vivendo. E’ quanto emerge dalle Storie Instagram del ragazzo. L’ex ciclista, con tanto di mascherina, caschetto e occhiali da sole, ha fatto irruzione all’improvviso in lavanderia dove la sorellina di Belen stava facendo le sue faccende, cogliendola alla sprovvista e facendola spaventare. La scena comica ha ricordato alcuni momenti vissuti dalla Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip, quando per la paura causata da una presenza “misteriosa”, schiaffeggiò il malcapitato Cristiano Malgioglio non riuscendo a controllare le sue reazioni.

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER: SCHERZI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La scenetta casalinga di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata caricata da alcune pagine fan della coppia (potete vedere il breve filmato in fondo alla pagina) facendo divertire i loro follower. “Sei sempre in vena di scherzi Cecilia con te non si annoia mai ma proprio mai beata lei”, commenta qualcuno. “Sono stupendi grazie di esistere”, commenta un altro. Intanto attraverso le Stories di Ignazio è possibile vedere come Cecilia si stia dedicando alle faccende domestiche tra un bucato e un altro, per poi stirare i panni asciutti. “Stai gettando delle basi per la tua futura vita?”, ha scherzato il giovane Moser facendo sorridere la Rodriguez. “Io so fare tutto”, ha replicato seria Cecilia che come dimostrato attraverso le sue Instagram Stories si è data anche alla cucina oltre che alle coccole del suo cagnolino. E c’è poi tempo anche per delle coccole reciproche oltre che per ammirare il bellissimo paesaggio del Trentino, dalla casa dove sono attualmente reclusi.

