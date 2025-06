Cecilia Rodriguez racconta le fasi della gravidanza: "Stiamo crescendo sempre di più"

Cecilia Rodriguez manda avanti la gravidanza, la showgirl sudamericana e sorella di Belen sta affrontando il periodo della gravidanza negli ultimi tempi. La modella e il marito Ignazio Moser sono in attesa del loro primo figlio e nelle scorse ore la ragazza è tornata sui social per aggiornare i suoi follower riguardo ai cambiamenti del suo corpo. Tante novità e un fisico che inevitabilmente sta regalando cambiamenti, Cecilia Rodriguez ha raccontato così le novità delle ultime settimane, dicendosi però felice del percorso svolto fino ad oggi:

“Buongiorno a tutti come potete vedere qua cresciamo sempre di più – esordisce l’argentina –La gravidanza però procede molto bene. Sono molto contenta. Come sapete io ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui. Anche se devo dire che ci sono tanti cambiamenti”. Una vita inevitabilmente diversa per Cecilia Rodriguez, che però non si sta facendo sopraffare dalle ansie derivanti dal periodo, ma sta cercando anche di godersi il cammino.

Cecilia Rodriguez e la lite con Belen: come stanno le cose?

Nelle ultime settimane si è vociferato con grande tensione di una lite tra Cecilia Rodriguez e Belen, che avrebbe innescato la fine di un rapporto che durava da sempre. Ma come sono realmente andate le cose tra le due? Si è sussurrato di una rottura totale, con Ignazio Moser finito sotto la lente d’ingrandimento, alla base ci sarebbe un rapporto mai decollato tra lui e Belen. Poi l’allarme rientrato, con il rapporto che sembra essere stato ricucito dopo qualche settimana di effettiva paura per le tante fan delle Rodriguez.

Fin dall’esplosione della loro popolarità, infatti, tra Cecilia e Belen non è mai mancato il sorriso e un legame che è sempre apparso più che solido, almeno davanti alle telecamere e via social. Qualcosa sembrava essersi però incrinato negli ultimi tempi.