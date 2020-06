Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser?/ Papà Francesco: “Sarà il quarto nipote!”

Cecilia Rodriguez ha mostrato un pancino sospetto? Sì, lo ha fatto. Ultimamente le sue foto sono spesso di repertorio, o di spalle o con il braccio o la borsa a nascondere questo presunto pancino? Anche a questa domanda possiamo rispondere di sì, e allora è vero che la sorella di Belen Rodriguez è incinta? Gli indizi lasciano pensare che sia proprio così ma ancora la conferma ufficiale tarda ad arrivare non solo da parte della modella ma anche del suo compagno Ignazio Moser, l’uomo che le ha portato via il cuore conquistandola nella casa del Grande Fratello 2020. Da allora i due non si sono più separati e in queste settimane di lockdown hanno preferito passare il suo tempo alle tenute dei Moser in piena campagna. Proprio questa vita rilassante e bucolica potrebbe aver spinto i due a pensare ad un bambino.

CECILIA RODRIGUEZ INCINTA DI IGNAZIO MOSER?

Al momento nessuno dei due ha confermato la notizia ma la cosa strana è che Cecilia Rodriguez non ha nemmeno usato le sue storie per smentire la gravidanza e questo non ha fatto altro che stuzzicare ancora di più i fan che dopo oggi, non potranno far altro che attendere con ansia il momento del grande annuncio. Perché? Sembra proprio Francesco Moser, intercettato da DiPiù Tv, avrebbe confermato la notizia dichiarando al giornalista che ha firmato l’articolo: “E dai, questo sarà il quarto che arriva”. Il gossip impazza e mentre lei continua a posare di spalle, anche nelle storie, Ignazio Moser rimane muto e non si lascia andare ad indizi o altro… quando arriverà la lieta novella?



