Cecilia Rodriguez: indizi sulla gravidanza

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? Sulla presunta gravidanza della sorella di Belen Rodriguez si sono diffusa tantissime voci e indiscrezioni che, finora, non sono mai stati confermati. In una delle ultime intervista rilasciate ai microfoni di Verissimo, Cecilia ha dichiarato: “Certo che mi piacerebbe diventare mamma, ci stiamo anche provano. Ignazio la pensa come me su questo, anche perché per certe cose bisogna essere in due ed è importante la condivisione di certi progetti. Però ancora la cicogna non è arrivata. Leggo che sono sempre incinta, ma non è vero”.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez aspettano un figlio?/ "Ci stiamo provando, ma non stiamo riuscendo"

L’ultimo a smentire la gravidanza è stato anche Ignazio Moser il quale ha raccontato che avere un bambino non era così semplice.. «Lo desideriamo tanto, ma non è semplice», le parole di Ignazio. Nonostante questo, però, le voci sulla presunta gravidanza di Cecilia continuano.

Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser: la bomba di Rosica

Nonostante la smentita di Ignazio Moser, Alessandro Rosica è convinto che Cecilia Rodriguez sia incinta e che manchi solo l’annuncio ufficiale. “Ora manca solo la loro conferma con l’annuncio, ma lei è incinta al 100% e quindi auguri“, ha detto Rosica.

Cecilia Rodriguez aspetta un figlio da Ignazio Moser?/ Spunta un nuovo indizio sui social

Per il momento, tuttavia, sia la Rodriguez che Moser restano in silenzio non commentando le varie voci. Negli scorsi giorni, in una storia Instagram di Cecilia, qualcuno aveva notato le foto di una presunta ecografia ma si tratta di indiscrezioni non confermate. Le voci, tuttavia, sulla presunta gravidanza della più piccola delle sorelle Rodriguez continuano: dopo l’annuncio di Andrea Damante ed Elisa Visari che diventeranno genitori per la prima volta tra pochi mesi, arriverà anche quello di Cecilia e Ignazio?