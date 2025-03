Il desiderio di Cecilia Rodriguez si mettere su famiglia è chiaro a tutti da anni; l’ha svelato esplicitamente più volte in tutte le sue apparizioni pubbliche, ma fino ad oggi l’argentina e il marito Ignazio Moser hanno accolto in casa solo amici a quattro zampe. Negli ultimi giorni, il gossip sembra essere in fermento per una possibile gravidanza. Tutto ha avuto inizio con la sua apparizione alla Milano Fashion Week, dove la sorella di Belen ha indossato un abito bianco aderente che ha messo in risalto un pancino sospetto.

Cecilia Rodriguez è incinta? Le voci sulla gravidanza stanno facendo il giro del web e a confermare i sospetti è stato Alessandro Rosica conosciuto come “L’Investigatore Social” su Instagram. Oltre a ribadire la veridicità della notizia in questione, ha fatto gli auguri alla coppia che a giugno prossimo festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio. Cecilia e Ignazio Moser non hanno confermato o smentito ufficialmente le indiscrezioni che li vedono futuri genitori.

Nel frattempo, pare che Cecilia Rodriguez abbia studiato un gesto per smentire le voci, o forse si tratta di una pura coincidenza, pubblicando un video tra le Stories del suo profilo Instagram. Nel filmato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip appare intenta a promuovere la nuova collezione del brand di famiglia, Hinnominate, marchio creato con i fratelli Belen e Jeremias. Indossando un completo giacca e pantaloni, ha messo in evidenza il design del vestito, ma un dettaglio ha immediatamente catturato l’attenzione: la giacca, essendo crop, lascia scoperta la pancia piatta e scolpita senza alcun segno evidente di una dolce attesa.

Il video ha generato un’ondata di reazioni sui social. Molti follower hanno interpretato la sua scelta di inquadrare la pancia come una risposta indiretta ai rumor, nel tentativo di smentire le indiscrezioni sulla presunta gravidanza della Rodriguez. Nonostante ciò, alcuni utenti ipotizzano che il filmato potrebbe essere stato registrato in un momento precedente e che quindi non rappresenti la situazione attuale. Il 2025 potrebbe riservare una lieta sorpresa per la famiglia Rodriguez-Moser ma, fino ad allora, non resta che attendere e vedere se i diretti interessati decideranno di rompere il silenzio su questo rumor sempre più insistente.