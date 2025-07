Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua gravidanza e svela quanti chili ha preso fino ad oggi, poi parla di difficoltà vissute

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio di Cecilia Rodriguez, motivo per il quale la sorella di Belen è tornata a parlare della sua gravidanza, svelando gioie e dolori di questo momento così unico e speciale della sua vita. Cecilia e suo marito Ignazio Moser hanno annunciato di aspettare un figlio lo scorso maggio e, di recente, hanno anche svelato che si tratta di una bambina, il cui nome sarà Clara Isabel.

Lite Belen e Cecilia, Caterina Balivo svela tutto: “Non si parlano più”/ La replica social delle sorelle

Di recente, Cecilia è tornata dunque a parlare di come procede la gravidanza, mostrando agli utenti del web il suo pancini chiaramente più grande rispetto alle precedenti foto. Così ha ammesso che “Ci sono tanti cambiamenti,”, ammettendo dunque di capire ora tutte le donne che le dicevano “stai serena, sei incinta”. Quindi si sta sì godendo questo momento, ma al contempo non mancano le difficoltà.

Belen Rodriguez e Andrea Foriglio sono fidanzati?/ La showgirl avvistata con l'ex di Uomini e donne

Cecilia Rodriguez svela quanti chili ha preso in gravidanza e parla di forti difficoltà vissute

Parlando poi dei chili presi finora, Cecilia Rodriguez ha dichiarato di aver preso “3 kg al mese”, il che vorrebbe dire che, ad oggi, avrebbe preso circa 10 chili. “Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una caz*ata”, ha aggiunto allora l’argentina. In merito alle difficoltà vissute, Cecilia ha spiegato di aver sofferto di forti nausee per tutti i primi mesi della gravidanza, che sono diminuite sono nell’ultimo periodo. “Avete tutte la mia stima donne, siamo davvero una forza della natura.”, ha aggiunto infine nella sua chiacchierata social.

Belen Rodriguez gelosa della sorella Cecilia?/ Curioso dettaglio notato dai fan dopo la gravidanza di Ceciu

Ricordiamo che, di recente, Cecilia è finita al centro del gossip anche per una presunta lite importante con la sorella Belen Rodriguez, che avrebbe causato tra le due una frattura, ancora oggi, insanabile.