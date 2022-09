Cecilia Rodriguez incinta?/ Un video di Ignazio Moser insinua il dubbio…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: primo figlio in arrivo?

Cecilia Rodriguez è incinta del primo figlio? Da tempo si mormora di presunte gravidanza della sorella di Belen, felicemente fidanzata da cinque anni con Ignazio Moser e un video pubblicato da quest’ultimo tra le storie del suo profilo Instagram e ripreso dalla pagina “Lorela Piccola” ha insinuato il dubbio nei fan. Cecilia, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022, si è mostrata in splendida forma. Ventre piatto e fisico mozzafiato per Cecilia sul cui fisico non sembrerebbe esserci traccia di una presunta gravidanza.

Tuttavia, è bastato un filmato di pochi secondi pubblicato sui social per scatenare rumors e indiscrezioni e, soprattutto, l’entusiasmo dei fan che, dopo aver visto nascere l’amore tra Ignazio e Cecilia nella casa del Grande Fratello Vip, ora sognano l’arrivo del primo figlio.

Cecilia Rodriguez mostra la pancia e il web si scatena

Mentre è al ristorante, al termine di un pranzo con il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, a causa del caldo, alza leggermente la maglia che indossa lasciando intravedere il ventre super piatto. Una mossa che, tuttavia, ha incuriosito i fan che, anche di fronte al dialogo tra la sorella di Belen e il fidanzato che alludono all’appetito di Cecilia, ipotizzano che possa essere in viaggio la cicogna. In realtà si tratta di semplici commenti da parte di fan sognanti e romantici.

Il sogno di una famiglia, tuttavia, è anche quello che hanno Ignazio e Cecilia. La coppia convive da tempo, ha arredato una nuova casa e ha allargato la famiglia con Ercolino, il cagnolito arrivato a far compagnia ad Aspirina. Sarà arrivato il momento di allargare la famiglia con il primo figlio?

