Cecilia Rodriguez/ “Jeremias depresso? Chiamala così, si è perso un pò…”

Cecilia Rodriguez ospite della prima puntata di “Rivelo“, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, si è raccontata a cuore aperto parlando del suo arrivo in Italia, ma anche del rapporto con la sorella Belen e con il fratello Jeremis. Un rapporto importante quello che lega i fratelli Rodriguez che da sempre condividono gioie e dolori della vita. In particolare Cecilia si è soffermata sul rapporto con il fratello Jeremias rivelando: “c’è stato un periodo in cui si è perso un pò”. Allora Lorella Boccia ha approfondito la cosa chiedendo a Cecilia il significato del suo “si è perso un pò”. La Rodriguez non si è tirata indietro nel rispondere alla curiosità della ballerina di Amici e conduttrice dicendo: “lui essendo il maschio della famiglia si è sentito un pò quello che doveva portare a qualche risultato a casa prima di noi che siamo donne. Questo l’ha portato a perdersi un pò”. La Boccia allora domanda: “era depresso?” e Cecilia risponde: “chiamala così, ma uno che non vuole condividere niente con la sua famiglia quando ha sempre avuto rapporti con tutti, era strano”.

Cecilia Rodriguez: “non so perchè ci vedono come un clan”

Parlando del periodo buio del fratello Jeremias, Cecilia Rodriguez ha raccontato che si è presa cura di lui, ma che il suo comportamento era davvero strano e che ha sbagliato a non chiedere aiuto alla famiglia. La sorella di Belen ha poi parlato della famiglia Rodriguez: “siamo una famiglia molto unita, abbiamo problemi come tutti, ma se qualcuno ha bisogno di un mano ce l’abbiamo, ma non so perchè ci vedono come un clan”. Molti, infatti, parlando della famiglia Rodriguez la etichettano come un clan. “Un nome che forse si deve ai giornali oppure a Corona” dice Cecilia che, parlando dell’ex compagno della sorella precisa: “ho sempre avuto un bel rapporto con lui, ma è impossibile aiutarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA