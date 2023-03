Cecilia Rodriguez la dolce dedica a mamma Veronica/ “La donna più forte che ho visto”

Cecilia Rodriguez e la dedica alla mamma sui social: le sue parole

La famiglia Rodriguez si è sempre mostrata molto unita sui social e in televisione. Molto spesso sia Belen che Cecilia Rodriguez hanno speso bellissime parole per la loro mamma, Veronica, con la quale hanno un rapporto indissolubile.

In occasione dei suoi sessant’anni la futura consorte di Ignazio Moser ha scritto sui social una commovente dedica alla madre: “Buon compleanno alla donna più forte che ho visto nella mia vita, alla donna che c’è sempre per tutti, moglie, mamma, nonna, ma soprattutto una super amica. Ti amo Veronica“. Tra le varie foto social spunta la grande festa di compleanno organizzata in suo onore e i nipotini Luna Marì e Santiago. Non mancano i rispettivi compagni e mariti delle figlie di Veronica, venuti tutti per festeggiarla in questo giorno speciale.

Cecilia Rodriguez gaffe hot su Ignazio Moser: ecco cosa è successo

Dopo aver smentito la crisi di cui hanno parlato le cronache rosa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si mostrano felice e sorridenti sui social. La coppia convolerà a nozze al più presto ed è sempre più affiatata malgrado i rumor sulla rottura. Proprio la futura sposa, sui social, è stata protagonista di una gaffe hot sul suo fidanzato.

“Vado a riposarmi, vado a fare un pisel***o” afferma Cecilia per poi correggersi immediatamente: “Volevo dire pisolino!“. Naturalmente sui social è scoppiata una risata collettiva alla piccola svista della modella che è stata del tutto involontaria. In ogni caso, sembra che tra la coppia la storia vada a gonfie vele e i fan si sono rasserenati.

