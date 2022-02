Cecilia Rodriguez lancia una frecciata ai suoi ex/ “Prima di Ignazio…”

Cecilia Rodriguez fa delle rivelazioni inaspettate sulla sua vita sentimentale. La sorella di Belen è fidanzata dal 2017 con Ignazio Moser. Tutti ricorderanno il drammatico addio nella casa del Grande Fratello Vip a Francesco Monte. Cecilia durante la sua avventura televisiva nel reality, si era infatti innamorata del ciclista trentino mettendo fine alla relazione con Monte in diretta. Nel programma “EX on the beach” in onda Su Mtv, Cecilia Rodriguez si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La ragazza ha ammesso di non essersi mai innamorata prima di incontrare Ignazio Moser: “Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”. Un vero e proprio colpo di fulmine quello con Ignazio. E’ stata la stessa Cecilia a rivelarlo: “Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa….Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.

Cecilia Rodriguez ha poi parlato dei suoi ex. La sorella di Belen non ha mai avuto nessun ritorno di fiamma e anzi si dimostra molto fiera di sé stessa: “Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! Non ho mai avuto nessun ritorno di fiamma con i miei ex”. Cecilia Rodriguez ha sempre avuto un rapporto complicato con la gelosia. La ricordiamo quando ospite in studio all’Isola dei Famosi non le mandava a dire a chiunque ci provasse con Ignazio che aveva partecipato lo scorso anno come concorrente. A tal proposito, Cecilia ha rivelato: “Scenate di gelosia? Ovunque e davanti a chiunque, non me n’è mai fregato, quando mi parte, mi parte. Se scoprissi un tradimento in flagrante andrei in galera, meglio di no”.

Cecilia Rodriguez frena però sul matrimonio con Ignazio Moser. La showgirl era stata ospite del programma “Rivelo” in onda su Real Time e si era raccontata a 360 gradi. Alla domanda della conduttrice Lorella Boccia su un imminente matrimonio, Cecilia aveva risposto: “Matrimonio? Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”. La sua relazione con Ignazio Moser ha vissuto alti e bassi. I due infatti avevano attraversato una crisi: “C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto”.

Sulla storia con Francesco Monte, Cecilia invece raccontò che il ragazzo aveva avuto dei comportamenti strani nei suoi confronti. Francesco voleva cambiarla ma Cecilia si sentiva in gabbia: “Ho ricordi belli ma anche brutti. Francesco Monte mi aveva vietato molte cose. Mi aveva trasformato in quello che non volevo essere. A casa, tranquilla e che non usciva. Mi voleva cambiare completamente. Litigavamo tutti i giorni”, aveva confessato. In questi anni, frequente è stato il paragone con la sorella Belen. Cecilia non è mai riuscita a digerirlo tanto da aver dichiarato più volte: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.



