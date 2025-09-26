Cecilia Rodriguez smentisce che la lite con la sorella Belen sia nata per colpa del marito Ignazio Moser e spiega perché non c'era al suo compleanno

Quali sono i reali motivi dell’allontanamento delle sorelle Rodriguez? L’estate, soprattutto nella parte finale, è stata caratterizzata dal gossip secondo cui Belen e Cecilia Rodriguez avrebbero litigato. D’altronde, di indizi a favore di questa indiscrezioni non ne sono mancati: le due sorelle, per tutta l’estate, sono apparse lontane e distaccate. Nessuna foto ad immortalarle insieme, come invece è sempre accaduto. A lasciare basiti i fan anche il fatto che questo distacco avesse luogo in un momento delicato per Cecilia: la sua prima gravidanza.

Dopo settimane di silenzio e freddezza, ecco apparire una foto di Cecilia presente al compleanno della sorella Belen. Tutta la famiglia al completo tranne lui: Ignazio Moser. Si è infatti detto che alla base della lite tra le due ci fosse proprio il cattivo rapporto tra Belen e Ignazio, e l’assenza di quest’ultimo al compleanno della conduttrice non ha fatto che alimentare i sospetti. Ma a smentire questa ipotesi è oggi intervenuta Cecilia.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Cecilia ha negato tutto, dichiarando: “Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così.” Così ha spiegato la motivazione dell’assenza del marito al 41esimo compleanno della sorella: “L’altro giorno lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. È stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”, ha tagliato corto la showgirl. Ha poi tenuto a precisare che l’assenza di foto e momenti con la sorella ha luogo nel fatto che le due hanno trascorso le vacanze in luoghi diversi: “È vero che non si vedevano nostre foto da un sacco di tempo, ma è anche vero che siamo state lontane per quasi due mesi durante il periodo estivo, nel senso che lei era in un posto in vacanza e io ero in un altro”, ha quindi concluso.